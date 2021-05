Atacul a început la primele ore ale zilei asupra unor obiective din enclava Gaza şi a fost realizat din exterior, fără ca trupele să intre pe teritoriul Gazei, a precizat armata, după informaţiile iniţiale care indicau o ofensivă terestră.

La operaţiune au participat 160 de aeronave şi 40 de tancuri, iar raidurile au vizat în special reţeaua de tuneluri de sub Gaza ale militanţilor din mişcarea Hamas, care constituie un fel de “oraş subteran” şi mai sunt cunoscute şi ca “metroul” din Gaza, a mai indicat purtătorul de cuvânt al forţelor de apărare israeliene Jonathan Conricus, citat de dpa.

Nu este clar în ce măsură acest sistem de tuneluri a fost avariat în urma acţiunii. Tunelurile sunt folosite pentru a transporta persoane şi mărfuri în şi către enclava controlată de Hamas, pe fondul restricţiilor impuse de Israel, care consideră Hamas mişcare teroristă.

La rândul său, Ministerul palestinian al sănătăţii a făcut cunoscut vineri că, de la începutul escaladei, operaţiunile israeliene au provocat cel puţin 119 morţi în rândul palestinienilor, între care 31 de minori şi 19 femei, şi 830 de răniţi.

Potrivit armatei israeliene, peste 30 dintre cei ucişi de luni până joi inclusiv erau membri ai miliţiilor palestiniene.

Miliţiile au lansat de la debutul confruntărilor peste 1800 de proiectile în direcţia Israelului, majoritatea fiind interceptate de sistemul israelian antirachetă Domul de fier.

De partea israeliană a fost raportată moartea a şapte persoane, între care un adolescent, un copil de şase ani şi o femeie în vârstă care a căzut în timp ce alerga să se adăpostească de rachete într-un refugiu.

Armata israeliană a mai asigurat vineri că va continua să atace obiective din Gaza şi că “intenţionează” să desfăşoare o ofensivă terestră, fiind “pregătită să facă acest lucru”.

The target: The Hamas ‘Metro’ tunnel system in Gaza.

The operation: 160 aircraft, tanks, artillery and infantry units along the border.

We struck 150 targets and damaged many kilometers of the Hamas ‘Metro’ network. pic.twitter.com/otn7JKxB9c

— Israel Defense Forces (@IDF) May 14, 2021