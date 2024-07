Monden Cea mai importantă persoană din viața actriței Ileana Stana Ionescu. Ce spunea despre Florin Piersic







Actrița Ileana Stana Ionescu a dezvăluit într-un interviu că cea mai importantă persoană din viața ei a fost nimeni altul decât soțul. Vorbea despre acesta cu o deosebită considerație, cei doi având un mariaj de 67 de ani. „Soțul meu a fost tot timpul sprijinul și dragostea mea.

Pentru mine, soțul meu a fost «păpușa pământului», a fost cea mai importantă creatură care a existat vreodată în viața mea. Asta e tot ce-i pot să-i spun”, i-a transmis actrița într-un interviu. O altă persoană care i-a dat aripi în alte actoriei, a fost celebrul actor Florin Piersic.

Florin Piersic, o altă persoană marcantă în viața actriței

„Piersic a însemnat foarte mult pentru mine fiindcă rolul cu care am debutat în Teatrul Naţional a fost în „Idiotul”. Şi maestrul Finţi, care era regizor, era foarte riguros, foarte dur, iar eu eram uşor speriată. Ori Florin a injectat în mine atâta energie, atâta credinţă şi atâta forţă încât m-a ajutat să zbor deasupra tuturor acestor inconveniente.

Şi uite, mulţumesc lui Dumnezeu, sunt atâţia ani de când sunt acoloi”, a spus atunci actrița. Pe de altă parte, cel care i-a îndrumat pașii spre actorie a fost nimeni altul decât tatăl său. „Primii paşi în teatru au fost datorită fratelui tatălui meu, care era în Reşiţa, unde m-am dus eu să-mi câştig existenţa după eşecul cu ziaristica.

Tatăl i-a îndrumat pașii către teatru

Fiind iubitor de teatru avea multe cunoştinţe acolo şi un actor bătrân care juca în „Şcoala femeilor”. M-a ochit şi a zis că poate aş vrea să încerc să joc rolul Agnes.

Şi eu, în inconştienţa absolută a vârstei şi în necunoştinţă totală a profesiei, nu ştiam ce înseamnă de fapt un actor, am început să mă pregătesc şi am intrat în Agnes. Şi mi-am făcut datoria în mod convenabil de vreme ce am reuşit să rămân în teatru mai departe”, a mărturisit Ileana Stana Ionescu.