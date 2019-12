Femeia care a coordonat una dintre cele mai mari rețele de trafc de persoane din România a fost încătușată, miercuri, de autoritățile din Manchester. Ildiko Enderle, în vârstă de 43 de ani, a traficat sute de tinere și copii în Cehia și Germania, între anii 2003 și 2011, iar după ce a fost depistată de autoritățile române, ea se stabilise în Anglia. Pe site-ul Europol se arată că proxeneta româncă se folosea de pseudonimul Kuna Ildiko, numele unei celebre sportive din Ungaria, o înotătoare de performanță. Ofițerii de la Greater Manchester Police (GMP), Poliția din zona metropolitană cu centrul în Manchester, au anunțat prinderea româncei ca „cel mai mare răspuns al agenției care se ocupă de combaterea criminalității organizate (OCG) și din istoria Greater Manchester”.

Condamnată la peste 18 ani de închisoare

Urmărită internaţional din 2014, Ildiko Enderle figura pe site-ul EUROPOL la categoria Most Wanted. Ea a fost depistată, miercuri, în oraşul Manchester, în urma cooperării între Poliţia Română şi autorităţile judiciare din Marea Britanie.

Poliția Română a anunțat că, în perioada 2003 – 2011, împreună cu opt complici, Ildiko Enderle a recrutat tinere, unele minore, şi, sub promisiunea asigurării unui loc de muncă, cazare şi masă în Germania, le-a transportat în Republica Cehă unde au fost obligate să se prostitueze. Împotriva ei au fost emise patru mandate de executare a pedepsei cu închisoarea de către Tribunalul Covasna – condamnare la 5 ani de închisoare, Tribunalul Harghita – 5 ani, Judecătoria Miercurea-Ciuc – 2 ani şi 6 luni şi Tribunalul Mureş – 6 ani, pentru trafic de persoane, trafic de minori şi constituire a unui grup organizat în scopul săvârşirii de infracţiuni.

Proxeneta româncă figura pe site-ul EUROPOL din data de 18 octombrie, la categoria Most Wanted, în contextul desfăşurării campaniei de mediatizare a persoanelor urmărite „Crime has no gender”, campanie derulată în colaborare cu ENFAST, European Network of Fugitive Active Search Teams – Reţeaua Europeană a Unităţilor de Căutare Activă a Urmăriţilor, prin care fiecare stat membru a postat o femeie urmărită.

Blonda din Frumoasa locuia în cartier rezidențial

Presa din Manchester a relatat că suspecta în vârstă de 43 de ani locuia pe strada Crofton, Rusholme acolo unde se află multe proprietăți de lux. A fost reținută după o anchetă comună a GMP și Poliția Română. Femeia, precizează jurnaliștii englezi, riscă deportarea după ce a fost arestată la Manchester, ca parte a unei anchete a autorităților române privind sclavagismul modern. Femeia a fost arestată sub suspiciunea a patru infracțiuni de trafic de persoane în România. Ea urmează să se prezinte mâine la Curtea Magistraților din Westminster, unde va începe procedura de deportare.

Patroană de bordel

Ildiko Enderle avea împreună cu Gabriel Vasile Popovici, un complice de 43 de ani, din Dorohoi, județul Botoșani, aflat, la rândul lui, pe lista Most Wanted, un bar în Cehia, în Houzna, localitatea Lenora, Boemia, denumit „Lady 69”. În fapt, un paravan pentru prostituție. Ea a fost condamnată în anul 2015 de magistrații de la Tribunalul Mureș, sentință rămasă definitvă un an mai târziu la Curtea de Apel Târgu Mureș.

Le amenința pe victime că le omoară copiii și le dă foc la case

Prin rechizitoriul din anul 2013, întocmit de procurorii DIICOT, s-a dispus trimiterea în judecată a lui Ildiko Enderle, Janoș Lorincz și Vasile Gabriel Popovici pentru constituirea unui grup în vederea săvârșirii de infracțiuni și trafic de persoane în formă continuată. Din anchetă a reieșit că gruparea racola tinere, unele minore, din Târgu Mureș, Gheorghieni și localitățile limitrofe cărora le promitea locuri de muncă plătite cu 1000 euro/lună, cazare și masă în Germania. De fapt, persoanele racolate erau transportate, ulterior, în Cehia la clubul proxenetei unde erau exploatate sexual. Victimele erau permanent amenințate cu bătaia de patroana Ildiko Enderle și de Popovici pentru a fi determinate să practice prostituția în folosul lor. Li se spunea că dacă anunță Poliția, le omoară copiii și le dau foc la case. Popovici a fost condamnat, și el, la 5 ani și 6 luni, iar Lorincz la cinci ani.

Te-ar putea interesa și: