Actriţa Brigitte Bardot – pe numele real Brigitte Anne-Marie Bardot – s-a născut la 28 septembrie 1934, la Paris. A studiat în copilărie baletul, în 1947 fiind admisă la Conservatorul din Paris, unde a urmat cursurile coregrafului rus Boris Knyazev, timp de trei ani.

Frumoasă şi graţioasă, în 1949 a fost invitată să dea o probă ca model pentru un spectacol de modă. În acelaşi an a pozat ca model pentru publicaţia de modă „Jardin des Modes”, iar un an mai târziu a apărut pe coperta revistei ELLE şi a fost remarcată de regizorul Roger Vadim.

Brigitte Bardot a debutat în 1952 în comedia „Le Trou Normand”. A fost apreciată chiar de la început, fiind admirată nu doar pentru frumuseţe, ci şi pentru talent. Au urmat numeroase oferte de a juca în filme, astfel încât în perioada 1952-1956 a apărut în 17 filme.

A jucat roluri episodice în trei filme englezeşti: „Doctor at Sea” (1955), „Helen of Troy„ (1954) şi „Act of Love (1954). Regizorul Roger Vadim a distribuit-o în filmul „And God Created Woman” (1956), unde a jucat alături de Jean Louis Trintignant, care a avut un succes răsunător, la nivel internaţional. A urmat filmul „Une Parisienne”, în 1957.

În 1960 acceptă propunerea regizorului Louis Malle să interpreteze rolul din filmul „Vie privee”. Joacă apoi în „Le mepris”, în regia lui Jean Luc Godard. Doi ani mai târziu, a apărut în filmul „A Very Private Affair”, urmate de „Une ravissante idiote” (1964), „Masculin, féminin” (1966), „Histoires extraordinaires” (1968), „Les Femmes” (1969).

La începutul anilor ’70 a hotărât să se retragă din cariera de actriţă, deşi era încă tânără.

După ce a jucat în peste 50 de filme, a ales să se dedice apărării drepturilor animalelor. În 1986 a înfiinţat Fundaţia Brigitte Bardot pentru Îngrijrea şi Protecţia Animalelor. În prezent, este activistă a drepturilor animalelor. A donat peste 140.000 de dolari pentru sterilizarea în masă a câinilor vagabonzi din Bucureşti. Deasemenea, s-a întlnit pe această temă și cu Traian Băsescu, pe vremea cînd acesta era primar general al Bucureștiului.



În anul 2007 Brigitte Bardot a fost aleasă de revista Empire printre cele mai sexy 100 de actriţe de film din toate timpurile.

Te-ar putea interesa și: