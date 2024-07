Monden Ce va face Andrei Ionescu după decesul soției sale, Ileana Stana Ionescu. Cea mai dureroasă decizie







București. Actorul Andrei Ionescu, rămas singur la venerabila vârstă de 96 de ani, după moartea soției sale, actrița Ileana Stana Ionescu, este în centrul atenției publice. Mulți se întreabă unde va locui și cum își va continua viața.

Andrei Ionescu preferă să rămână în casa sa

Ileana Stana Ionescu a încetat din viață pe 30 iunie, la 87 de ani, după o perioadă marcată de probleme de sănătate.

Văduv și cu fiul stabilit în America, Andrei Ionescu se confruntă acum cu decizii dificile privind locuința sa. Deși are opțiunea de a se muta la fiul său ori într-un azil, actorul preferă să rămână în casa sa, unde are numeroase amintiri alături de soția sa și unde se poate ocupa de grădina sa.

Andrei Ionescu vrea să se ocupe în continuare de grădinărit

Soțul regretatei Ileana Stana Ionescu a explicat într-o declarație oferită pentru Click! că nu dorește să se mute nici în SUA și nici să revină la un azil, unde a avut o experiență neplăcută în trecut din cauza lipsei de socializare.

„Deocamdată, voi locui în casa în care stăteam cu Ileana mea, aici mă simt cel mai bine, aici am amintirile cu ea. Nu vreau să plec din casa mea, în altă parte, am aici și o grădină mică. De mine și de Ileana s-a ocupat o doamnă, dânsa ne ajuta la menaj, deci aș avea în continuare parte de ajutor, în gospodărie. Important este să-mi dea Dumnezeu putere, ca să trec peste durerea asta, sănătate să am, ca să pot duce această grea despărțire!”, a spus actorul.

O experiență nefericită

Andrei Ionescu a mai povestit că, în urmă cu doi ani, el și soția sa au stat pentru scurt timp într-un cămin de bătrâni, dar s-au întors acasă din cauza lipsei de interacțiune socială. Mulți dintre rezidenți erau incoerenți sau suferiseră AVC-uri, ceea ce a făcut experiența comunicării foarte dificilă cu ei.

Soțul îndrăgitei actrițe a mai declarat și faptul că nu ar dori să plece în America la fiul său.

„Nu mă mut în America, aici stau, în țara mea, în casa mea, ce să fac acolo? Cu fiul meu vorbesc zilnic, pe Internet, povestim și câte 2-3 ore”, a mai spus actorul.