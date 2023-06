Ce trebuie să știți despre gândacii de iunie. Explicațiile unui profesor de biologie

Denumirea lor de insecte din iunie este o referire la un termen colocvial, spun experții, deoarece există de fapt peste 200 de specii diferite de insecte în America de Nord. Bug-urilea de „iunie” pot avea nume diferite în diferite regiuni ale S.U.A., „dar deseori primesc această denumire pentru că insectele adulte sunt de obicei observate la sfârșitul primăverii – de obicei, în mai sau iunie”, explică Avery Russell, Ph.D.,profesor de biologie la Universitatea de Stat din Missouri.

Indiferent dacă îi numiți gândaci de mai-iuni, acești dăunători sunt adesea văzuți adunându-se în jurul luminilor exterioare ca primul semn că au decis să se stabilească în propria ta curte. Ce alte semne de avertizare vă pot indica o infestare.

Ce sunt gândacii de iunie și ce fac ei exact?

Acești dăunători sunt mult prea mari pentru a trece neobservați și includ o gamă variată, conform informațiilor publicate de Universitatea din Wisconsin-Madison. De asemenea, sunt denumiți gândaci scarab – dar, îndeobște sunt cunoscuți ca gândaci „de mai” dacă vă aflați într-o regiune în care temperaturile sunt mai ridicate în această lună decât cele din nord-est sau nord-vestul Pacificului. „Sunt probabil cei mai cunoscuți pentru că se lovesc de ferestre noaptea dacă lăsați lumina aprinsă”, explică David Coyle, Ph.D., profesor la Universitatea Clemson.

„Forma larvară – sau tânără – a acestor insecte se numește larvă albă; dacă ați săpat vreodată în grădină și ați văzut o larvă albă în formă de „C” primăvara și începutul verii, probabil că este vorba despre o insectă tânără din iunie.”Gândacii de iunie pot varia în culori, de obicei o nuanță de maro deschis sau maro închis; fiecare gândac asemănător gândacului are șase picioare care conțin proeminențe asemănătoare părului. „Gângăniile din iunie nu reprezintă nicio amenințare pentru oameni sau animale de companie și nu am cunoscut niciodată pe cineva sau ceva care să fie mușcat de unul dintre acești gândaci”, spune el. „De fapt, gândacii scarab sunt venerați în cultura egipteană antică, deoarece erau văzuți ca un simbol al reînnoirii și renașterii, motiv pentru care vedeți acest tip de gândaci prezent pe multe artefacte antice.” În plus, insectele din iunie nu vor amenința integritatea structurală a interioarelor casei tale sau a fundației acesteia, așa că nu te înghiți dacă cineva te urmărește înăuntru. Sunt intens atrași de lumină, spune Wede, și pot intra în casă printr-o deschidere a ușilor sau ferestrelor pe timp de noapte. „Când se întâmplă acest lucru, sunt – cel mult – enervante și considerate groaznice. Dar nu există niciun risc pentru casa cuiva din punct de vedere structural”.

Semne ale unei infestări



În timp ce ajung la începutul verii sub formă de larve (sau larve!), majoritatea proprietarilor de case nu își dau seama că grădinile sau curțile lor sunt afectate de o infestare cu insecte din iunie până la începutul toamnei, când vremea tinde să se usuce. „Daunele aduse frunzelor sunt adesea minore și în mare măsură inobservabile, dar daunele larvelor asupra gazonului este primul lucru pe care mulți oameni îl observă, în zonele de iarbă moartă”, spune Russell.

Deoarece gândacii nou-născuți din iunie se înfundă sub pământ în curți și grădini, este posibil să observați că găurile sunt săpate de prădători, conform Departamentului Agriculturii din SUA – dar acest lucru este o întâmplare rar întâlnită. Condițiile gazonului sunt adesea primul indiciu că este posibil să aveți de-a face cu insecte excesive din iunie pe proprietatea dumneavoastră. În cele din urmă, totuși, este posibil să nu fie necesară acțiunea. „În peisajele naturale, larvele sunt o componentă comună a faunei solului din întreaga țară. Daunele lor sunt rareori, sau vreodată, observate”, sfătuiește Coyle, care adaugă că ciupercile și alte cauze ar putea fi cauza principală a verdeață afectată.

„Doar pentru că vezi pete de gazon murind nu înseamnă neapărat că ai o problemă cu bug-ul din iunie… Primul pas este să afli exact ce cauzează daunele pe care le vezi.” Dacă sunteți îngrijorat de găurile și neregulile care apar pe plantele cu flori din grădina dvs. din cauza insectelor din iunie, totuși, îndepărtarea țintită este adesea cel mai bun pariu pentru a le rezolva pe termen lung. Va trebui să începeți prin a contacta un birou local de extensie din zona dvs. și a vorbi cu un reprezentant. „Îți vor oferi informații și sfaturi imparțiale”, subliniază Coyle.