Monden Ce studii are, de fapt, Giani din Las Fierbinți. A picat examenele de câteva ori







Constantin Diță, Giani din Las Fierbinți, a urmat o facultate de actorie la o universitate particulară, după ce inițial a picat examenul. Ulterior, s-a înscris la UNATC și a început să lucreze în teatru. Înainte, el a muncit în patru locuri diferite, printre care se numără un supermarket, un depozit, un mall și o pizzerie.

Cum a ajuns Constantin Diță să fie actor

„Prima dată am dat la o facultate particulară de actorie. Am intrat a doua oară tot la particular pentru că era sesiunea înainte de ATF. Am intrat la clasa Miketei Juvara. Am făcut un an și jumătate la privat, evident că nu-mi permiteam să plătesc, atunci l-am întâlnit pe Cătălin Naum și am mers la Teatrul Studențesc Podu. Așa a început o altă etapă pentru mine, mergeam în paralel și cu facultatea, și cu teatrul.

Era un fel de actorie 24 din 24. La un moment dat, am realizat că nu-mi mai permit și nici ai mei nu aveau cum să mă ajute. Era perioada în care începuseră privatizările de după Revoluție, iar ai mei rămăseseră fără locuri de muncă pentru că se închiseseră fabricile și intrasem într-o zonă de sărăcie cruntă.

Era evident că nu aveam cum să mai merg la facultate și atunci Cătălin Naum mi-a zis: „Hai, dă la UNATC!”. M-am pregătit pentru examen și așa am intrat la domnul Gelu Colceag. Și de acolo am întâlnit alți oameni, am avut bafta asta să întâlnesc în parcursul ăsta exact pe cine trebuie”, a declarat Giani din Las Fierbinți pentru taifasuri.ro.

A jucat în mai multe telenovele

După UNATC, Constantin Diță s-a înscris la master și a început să lucreze mai mult cu teatrul underground. A obținut roluri episodice în seriale și telenovele, iar apoi a început să scrie pentru că avea nevoie să se susțină financiar.

Las Fierbinți, cea mai mare realizare

A urmat perioada în care i-a întâlnit pe Mihai Bobonete și Dragoș Buliga, alături de care a lucrat la serialul „Vine poliția”. Apoi, el a jucat în televonelele de pe Acasă TV. Actorul a spus că cea mai mare realizare a fost să joace în „Las Fierbinți”, cel mai urmărit serial de pe PRO TV.