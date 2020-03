Mihai Coste, aflat în biroul lui Octavian Niculescu, unde venise ca să ceară comisionul-șpagă pentru lucrările de la Spitalul Județean Baia Mare, a abordat, la un moment dat, și subiectul legat de viitorul Sorinei Pintea și de boala care îi apăruse brusc.

A spus că aceasta nu se va mai întoarce la București, că are niște aranjamente pe plan local, acolo unde va candida la primăria orașului. Iată ce i-a spus Coste lui Niculescu când acesta îl înregistra. Întreaga discuție se află la dosarul penal instrumentat de DNA și la instanță.

Până acum, în nicio apariție publică în care a povestit despre boala sa, Sorina Pintea nu și-a exprimat bănuiala că ar fi victima unui așa-zis atentat la starea ei de sănătate.

Mihai Coste: …niște jocuri care se vor face acuma la nivel local și ea vrea să facă niște…o avut niște înțelegeri pe acolo, dar oricum în București o zis că nu mai vine n…decât, no! Ca portofoliu în minister a zis că nu mai vine, că s-o-mbolnăvit și o avut niște probleme….Interesant cum s-o-mbolnăvit că…părerea mea…că te-o aranjat băieții! Dintr-o dată a avut…o făcut o boală autoimună cu tot felul de chestii, o început să i se (neinteligibil) pielea, că nu știu ce, cu na…îi bolnavă! Ceva să știi că (neinteligibil) și Streinu Cercel că cineva m-o capsat! Că zice, chiar așa, dintr-o dată să…am o problemă? Că oricum ea e fată…rezistă la efort și așa mai departe! Și chiar s-o implicat pe ici pe acolo și a adus foarte mulți bani în, în sistem, nu numai la Baia Mare. Că prin Baia Mare o lăsat acolo de la (neinteligibil), să nu zică ăștia ”Bă, ai venit la minister și tragi toți banii acolo”. O dat și la ăia și la ăia și o dat bani mulți! Na! Și ce s-o-ntâmplat nu știu, acuma suspiciunea e că cineva i-o făcut o(neinteligibil), acuma îi pe tratament și-o mai revenit…îi ok!

