“Eu am primit un raport preliminar la 48 de ore de la tragedie şi în mai puţin de o oră de ce l-am primit am ieşit public, am comunicat elementele preliminare şi măsurile pe care le-am luat, sesizând unitatea de parchet competentă (…). De asemenea, am dispus înlocuirea şefilor IPJ Bacău, respectiv al Poliţiei Municipiului Oneşti. Pe toate regulamentele noastre interne această înlocuire se poate face pentru o perioadă limitată în timp şi pe o structură similară. În ceea ce priveşte urmărirea penală, indiferent că ocupă o poziţie sau alta, ea merge înainte şi vor răspunde cei care sunt vinovaţi. La mai puţin de o zi după raportul preliminar am mai primit completări şi am mai luat o decizie şi anume aceea ca la nivelul tuturor structurilor Poliţie Române am declanşat un proces de reanaliză a petiţiilor şi sesizărilor fără caracter penal”, a declarat Lucian Bode marţi seară, la TVR.