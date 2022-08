Ce spune Mihai Costea despre Adelina Nica. „Se folosește abuziv de numele meu!”

Scandalul dintre Adelina Nica și Mihai Costea continuă, iar fotbalistul nu a putut rămâne indiferent la acuzațiile brunetei. Acesta a cerut în instanță să-și poată vedea fiul de 11 luni conform programului, doar că fosta parteneră nici nu a vrut să audă de așa ceva.

„Două weekend-uri pe lună, să îl ia dimineața la 9, să îl aducă duminică seara la 10 sau ceva de genul. Nu există așa ceva nici în visele lui. Și unde să-l ducă?! La Vâlcea sau la el acasă?! Păi care casă, că el nu are casă nici la Vâlcea, nici la București, nicăieri. El locuiește la un prieten, la mai mulți prieteni, din prieten în prieten.

Nici nu mă interesează, atât timp cât copilașul ăsta de 11 luni… I s-a cerut inclusiv verbal adresa și a durat între 5 și 7 minute să se uite în telefon, că nu știe nici măcar unde locuiește”, a spus Adelina Nica.

Mihai Costea a avertizat că este pentru ultima dată când îi va mai da importanță fostei partenere, Adelina Nica.

Ce spune Mihai Costea despre Adelina Nica

„Țin să menționez că este pentru ultima oară când dau o replică la spusele / acuzațiile mamei copilului meu! În primul rând, observ că se folosește abuziv de numele meu, de aceea o rog să-și facă imagine pe propriul nume și pe propriile realizări! Din respect pentru copilul meu, nu doresc să intru în detalii care nu-i fac cinste și care o pot denigra din toate punctele de vedere.

Valoarea mi-am câștigat-o cu propriile forțe și puteri și am demonstrat acest lucru prin cariera mea de fotbalist de Liga 1, atât la nivel național, cât și internațional. Am contribuit lunar cu sume foarte mari în casa unde ea locuiește, am plătit ratele ei la casă, mașină, întreținere etc. Dar, într-un final, am fost dat afară din casă în momentul în care am avut un an mai greu financiar, an în care nu am mai jucat la nicio echipă. Momentan, am dat-o în judecată pentru că mă privează de dreptul de a-mi vedea propriul copil!”, a spus, pentru început, Mihai Costea.

Fotbalistul a precizat că nu se mai pune problema de împăcare, dar că Adelina va rămâne mama copilului lui. El a mai declarat că nu a încercat niciodată să o recucerească pe brunetă.

„Voi lupta pentru copilul meu până la sfârșit! Nimeni și nimic nu-mi vă lua acest drept la fericire.

A zis că mă duceam la ea să-mi văd copilul cu gândul ca eu să mă împac cu ea: exclus! N-am vrut și nu voi mai dori lucrul ăsta niciodată! Este și va rămâne doar mama copilului meu! Atât!”, a fost replica lui Mihai Costea pentru Cancan.