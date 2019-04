Ce spune fiul lui Andrei Pleșu despre acuzațiile privind drogurile: „Nu mi se pare normal să fiu acuzat de așa ceva, în condițiile în care tatăl meu a făcut parte din instituții guvernamentale”

După o reținere de 24 de ore, Mihai Pleșu a declarat că este ne vinovat.





„Vreau să ajung să-mi văd familia pentru că și mama și tata sunt cardiaci și nu vreau să-mi imaginez cu ce grijă au stat. Sunt praf și bucăți de oboseală, realmente, și vreau să-mi văd copilul. Este o nedreptate şi îmi doresc din tot sufletul să se şi dovedească treaba asta, pentru că numele Pleşu n-a fost pătat niciodată. Sunt f oarte mându că t atăl meu a p articipat la atâtea lucruri bune pentru ţara asta. Şi nu mi se pare normal să fiu eu acuzat de aşa ceva, în condiţiile în care tatăl meu a făcut parte din atâtea instituţii guvernamentale”, a declarat Mihai Pleșu, în fața camerelor de luat vederi, la ieșirea din sala de judecată.

„Cum spune vorba aia, nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită în țara asta. (…) din punctul meu de vedere eu mă consider în continuare nevinovat. (…) A u vorbit despre niște lucruri atât de inexistente și de trăznăi… Dacă eram traficant de droguri de atâta amar de v eme, mă gândeam că la București se găsea cine va să mă aresteze, nu trebuia să vină cineva de la Iași să facă treaba asta”, a mai spus fiul filosofului la ieșirea din arest. Mihai Pleșu a fost plas at sub control judiciar în noaptea de sâmbătă spre duminică într -un dosar de trafic de droguri instrumentat de DIICOT.

În aceeași cauză, alte patru persoane din București și din Iași au fost plasate în arest la domiciliu. Măsurile preventive dispuse de Tribunalul Iași au fost contestate la instanța ierarhic suprerioară. În același dosar în care Mihai Pleșu este suspect de consum și de trafic de droguri sunt implicați Simon Mark Perry, cetățean britanic, ictor Foca, Ioan Florin Alupi, Silviu Cătălin Lucaci și Sabina Gosav. Potrivit DIICOT, rețeaua în care ar fi implicat și Mihai Pleșu c omercializa cannabis și ecstasy în Iași, la petreceri cu muzică techno. Drogurile ajungeau la Iași din București, susțin anchetatorii.

„Turnat” de un prieten

Contactată de EVZ, avocata Sandra Grădinaru (n.r. - apărătoarea lui Mihai Pleșu) a prezentat o altă versiune. „De când a început ancheta, o singură persoană a fost prinsă în 7 luni că a făcut patru tranzacții, acea cantitate de 6,43 de grame, o doamnă din Iași care nu se cunoaște cu Mihai Pleșu. O singură persoană îl cunoaște pe domnul Mihai Pleșu și anume domnul Foca. Acesta venea la București și îl vizita pe Mihai Pleșu. Simon Mark Perry nu declară absolut nimic despre domnul Pleșu. Singurul care a dat declarație împotriva domnului Mihai Pleșu este Daniel Bucurescu, față de el (n.r. – Bucurescu) nu s-au formulat acuzații, pe el nu l-am găsit în boxa arestaților, el nu a fost defilat prin fața presei în cătușe, deși la domiciliul lui s-a găsit cultura de plante. A spus că acea cultură îi aparține lui Mihai Pleșu. Dacă era a lui, de ce nu a fost găsită la el acasă?”.

