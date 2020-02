Vulpița și soțul ei, Viorel, 22 și 33 de ani, țin prima pagină a tabloidelor, în ultima lună. Tânăra ascunde secrete greu de imaginat, iar acum a decis să dea ”din casă”. Venită din comuna Blăgești, județul Vaslui, și devenită faimoasă peste noapte, juna soție a povestit, la ”Acces Direct”, la ce situații intime nepotrivite a fost supusă. Aceasta a relatat cu lux de amănunte cum naşul ei a dat buzna în curtea casei sale şi i-a propus să devină amanta lui.

”Nu mi-am dat seama, am crezut că poate vrea să vadă fata. I-am spus că tu ai doi copii şi vrei să îmi strici mie familia” a spus tânăra. Povestea continuă. ”Şi pe sală tot aşa mi-a descheiat nasturele de la pantaloni şi apoi s-a dezbrăcat şi el până la jumătate şi s-a aşezat pe canapea.

Mi-a dat un pupic pe obraz şi a insistat hai fină să facem hai să facem. L-am împins de mai multe ori şi apoi am sărit pe geam şi am ieşit afară. El s-a îmbrăcat şi am plecat la bucătărie. Când a plecat mi-a zis să nu spun nimănui”, a mai explicat Vulpița în aceeași emisiune.

Sursa: Cancan.ro

Te-ar putea interesa și: