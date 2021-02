Copii vor trebui să rămână acasă pentru 14 zile, dacă părinții nu-și dau acordul pentru testarea lor în vederea depistării infecției cu noul coronavirus. Ei nu vor mai merge la școală în această perioadă.

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu a subliniat că părinții nu sunt obligați să completeze acordul pentru testarea copiilor, dacă nu doresc. Potrivit spuselor sale, acest acord este necesar pentru testarea copilului în cazul în care prezintă simptomele bolii sau dacă a fost contact direct al unui alt elev confirmat cu COVID-19.

Dacă părintele nu-și va da acordul, atunci elevul va avea restricționată participarea la cursuri pentru 14 zile. Dar nimeni nu-i oblige pe părinți să-și dea acordul pentru testarea anticipată a elevilor”, a declarat Sorin Cîmpeanu.

Dezbaterile pe seama formularului prin care părinții trebuie să-și dea acordul pentru testarea copiilor au apărut dinainte de începerea școlii.

Ce se întâmplă dacă părinții nu-și dau acordul pentru testarea copiilor

În acest context, ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a dat mai multe explicații în legătură cu situațiile în care este nevoie de document. De asemenea, el a subliniat că prezentarea sa nu este obligatorie pentru părinți.

„Nu este obligatorie nicidecum completarea acestui formular la începerea semestrului 2. El trebuie să fie completat atunci când un elev are simptome specifice acestei boli. (…) Părintele nu este obligat să completeze acest formular. El trebuie să completeze doar atunci când elevul are simptome. Completarea se face cu «sunt de acord» sau «nu sunt de acord». Nimeni nu poate impune şi nu şi-a propus să impună să impună acest lucru”, a subliniat Sorin Cîmpeanu, conform Realitatea Plus.

În cazul în care părinții își dau consimțământul, testarea elevului se face fie la cabinetul școlar, fie de către DSP. În ambele situații, testarea se va face de către personal medical calificat, în prezenţa părintelui.

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a afirmat că un milion de teste au fost repartizate în teritoriu pentru testarea elevilor.