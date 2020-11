Nicuşor Dan a spus că subvenția pe gigacalorie va fi plătită în continuare și a anunțat că, până la sfârşitul lunii decembrie, va fi compensată datoria de 400 de milioane de lei către ELCEN.

„Subvenţia o să continue să fie plătită în Bucureşti şi, mai mult decât atât, o să fie plătită la timp, ca să nu mai ajungem în mecanismul ăsta prin care se acumulează datorii şi Termoenergetica sau ELCEN riscă insolvenţa. Şi vă spun şi motivul pentru care subvenţia trebuie să fie plătită în continuare: nu poţi să pui oamenii să plătească nişte pierderi pe care tu, ca furnizor, le produci.

Deci, în momentul acesta, preţul real al gigacaloriei este aşa de mare pentru că nu s-au făcut la timp investiţiile în reţeaua de distribuţie a agentului termic”, a declarat Nicuşor Dan într-o conferinţă de presă susţinută la Ministerul Finanţelor Publice alături de ministrul Florin Cîţu.

În ceea ce privește datoria istorică către ELCEN, Nicușor Dan a precizat că totul se va rezolva până la sfârșitul lunii decembrie.

„Până la sfârşitul lunii decembrie vom compensa acea datorie de 400 de milioane de lei pe care Primăria Capitalei o are către RADET şi Termoenergetica şi pe care RADET şi Termoenergetica o au către ELCEN. Compensând această datorie, ELCEN îşi plăteşte către ANAF datoria principală şi beneficiază de acea scutire de penalităţi şi iese din insolvenţă, astfel încât de la anul să poată atât Termoenergetica şi Primăria Capitalei împreună, cât şi ELCEN să acceseze fonduri europene”, a spus Nicuşor Dan.

Florin Cîțu. Primăria Capitalei are nevoie de ajutor

La rândul său, ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, a spus și el că a găsit soluţia procedurală şi financiară pentru ieşirea Elcen din insolvenţă şi urmează ca acest lucru să se întâmple până la finalul lunii decembrie.

„După schimbarea pe care au dorit bucureştenii la Primăria Municipiului Bucureşti, am găsit bunăvoinţă şi deschidere la primarul general al Capitalei şi împreună am găsit soluţia procedurală şi financiară de a iesi din starea de insolvenţă. Sunt două mecanisme, este art 26 din Ordonanţa 201/2020 şi Ordonanţa 69/2020. Repet, unul dintre mecanisme, este vorba despre swap-ul pentru datoriile restante ale unităţilor administrativ teritoriale, era în vigoare şi la rectificarea precedentă, doar că nu a fost luat în calcul. Am găsit soluţia, şi procedurală şi financiară, şi urmează o serie de măsuri şi mai mulţi paşi care vor duce la ieşirea din insolvenţă a Elcen”, a spus declarat Cîțu.

Întrebat de jurnalişti când vor ieşi din insolvenţă Elcen şi Termoenergetica, el a răspuns: „Până la finalul lunii decembrie. Există un calendar clar, dar până la finalul lunii decembrie”.

Cîţu a subliniat că primăria municipiului Bucureşti are nevoie de ajutor pentru a trece peste această perioadă, mai ales că sunt datorii pe care le-a moştenit, datorii foarte mari care au apărut în urma unei executări defectuase a bugetului primăriei.

„O parte din ancheta Inspecţiei Economice a Ministerului Finanţelor Publice deja este la DNA exact pe execuţia bugetară”, a reamintit Cîţu.

Ministrul a făcut o „trecere în revistă” a insolvenţei Elcen, menţionând că procedura a fost deschisă în data de 6 octombrie 2016, la solicitarea societăţii. La momentul respectiv, creanţele totale admise la masa credală erau de 2,2 miliarde lei, din care creanţe ale Ministerului Finanţelor şi Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală erau în cuantum de un miliard de lei. Ceilalţi creditori semnificativi erau companii cu capital de stat şi instituţii de credit.

Planul de reorganizare al Elcen a fost confirmat de instanţă în data de 22 octombrie 2018, însă acesta a fost ulterior modificat deoarece sursele de finanţare prevăzute nu s-au concretizat. Planul de reorganizare modificat a fost confirmat de instanţă în 9 iulie 2020, iar durata este până în 22 octombrie 2022.

„În ipoteza reuşitei reorganizării, durata estimată privind procedura insolvenţei este de şase ani. În cazul în care planul de reorganizare ar fi eşuat, societatea ar fi intrat în faliment. Acestea erau de fapt riscurile”, a precizat ministrul Finanţelor.

Florin Cîţu a menţionat că pe durata insolvenţei Elcen nu a îndeplinit condiţiile necesare obţinerii finanţării din fonduri europene nerambursabile, iar cei care au aruncat „voit şi premeditat societatea în insolvenţă” ar trebui să plătească.

„Şi aici este iarăşi o problemă. Faptul că Elcen a fost din punctul meu de vedere premeditat şi voit aruncat în situaţia această de insolvenţă a vitregit această companie de avea acces la finanţare din fonduri europene nerambursabile şi cineva va trebui să plătească pentru acest lucru. În aceste condiţii, nu s-au realizat investiţiile necesare pentru menţinerea capacităţii de producţie a energiei într-un mod sustenabil pe termen lung. Aici aveţi o explicaţie de ce Elcen nu a avut fondurile pentru a face aceste investiţii. Şi repet: cei care au împins Elcen voit către insolvenţă sunt responsabili pentru acest lucru şi ar trebui să plătească”, a mai spus ministrul.