Cu toate că Adriana Simionescu a avut reprezentații impecabile, o voce impresionantă și multă carismă, această combinație ideală nu a ajutat-o să ajungă în marea finală a competiției.

Atât sora sa mai mare, cât și tatăl lor, Adrian Minune, au transmis câte un mesaj după ce Adriana a părăsit Vocea României.

Karmen a făcut public un mesaj pe o rețea de socializare.

„Drumul Adrianei la Vocea României a luat sfârșit. Vă mulțumim din suflet pentru toată susținerea și dragostea oferită.

New things coming up soon! You’ll see”, a scris Karmen pe Story-ul de la Instagram.

Celebrul manelist Adrian Minune a mărturisit într-o filmare făcută publică pe o rețea socială următoarele: „Dragii mei, vă mulțumesc celor care au fost alături de Adriana mea și de mine, mulțumesc tuturor fanilor, mulțumesc tuturor celor care au votat. Mulțumesc Pro-ului pentru că Adriana a ajuns în semifinale. Mulțumesc lui Chirilă, Irina, lui Smiley și lui Brenciu, frățiorul meu. Asta este viața, viața merge mai departe”, scrie Cancan.

