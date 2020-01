Raspunsul este ca ti-ar fi utile un set de anvelope performante pentru masina ta.

Intra in scena anvelopele Davanti. Baza centrala a fiecarei anvelope Davanti este performanta. Compusii de cauciuc, imbogatiti cu tehnologia silica, au fost combinati cu modele inovatoare si prezinta structuri de rulare optime, asigura ca anvelopele Davanti de pe piata indeplinesc, toate, mai multe criterii: performanta, siguranta, eficienta si confort.

Mai mult decat atat, gama de anvelope de iarna Davanti Wintoura este rezultatul mai multor ani de dezvoltare si testare.

Gama Davanti Wintoura cuprinde patru modele unice, fiecare din ele fiind optimizate cerintelor conducatorilor auto.

Toate modelele Davanti au fost dezvoltate cu ajutorul simularii computerizate 3D, testarilor pe diferite piste si testari interne in laborator.

Ce transmite acest lucru? Tehnologia de fabricatie da incredere in performanta dovedita a gamei de anvelope Wintoura. De asemenea, acest lucru se intampla chiar si in cele mai nefavorabile conditii de condus in timpul iernii.

Testele au avut loc in Finlanda, de catre compania independenta Test World, cu sediul in Ivalo, Finlanda.

Locatia testarii – autodromul Airport Proving Grounds – a fost in mod intentionat aleasa pentru conditii cat mai realiste pentru conditii de drum nefavorabile.

Test World, parte a Grupului Millbrook, este o companie care s-a specializat in servicii de testare, validare si inginerie pentru industria auto. Procesul de teste in extremitatea nordica a lumii este probabil printre cele mai performante testari ce se pot face asupra unor anvelope de iarna.

Rezultatele testelor au dovedit ca anvelopele Davanti Tyres sunt, intr-adevar, foarte performante.

Cum puteti obtine anvelope Davanti, din seria de iarna Wintoura, si nu numai?

Anvelopele Davanti sunt importate exclusiv de catre Anvelope.ro.

Tu ce model Davanti alegi pentru masina ta?

