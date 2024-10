Social Ce s-ar putea schimb la DrugTest. Ultimele informații de la MAI







Aparatele DrugTest cu care pot fi lăsați fără permis atât șoferii care conduc drogați, dar și cei care iau un tratament ce nu le afectează capacitatea de a circula, dar produce rezultate fals pozitive, nu se vor schimba prea curând.

Predoiu, veste proastă despre DrugTest

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, le dă șoferilor o veste proastă. Actualele aparate DrugTest, care au produs mii de probleme în toată țara din cauza rezultatelor fals pozitive, se vor mai folosi o vreme.

Ministrul susține că polițiștii rutieri folosesc tehnologia cu care lucrează orice minister de Interne din Europa. El a încercat să dea vina pe medicii legiști, spunând că sunt judeţe în care există o compatibilitate de 80, 90, 100% între ceea ce arată aparatul DrugTest și rezultatele expertizei medico-legale, dar și județe în care doar 30% dintre testele cu aparatele din dotarea poliției sunt confirmate de medicii legiști.

„Noi lucrăm cu tehnologia cu care lucrează orice minister de Interne din Europa. Altă tehnologie nu este mai bună, înţelegeţi? (...) Sunt numai teste pe care le foloseşte şi Poliţia germană, spaniolă”, a declarat Predoiu.

„Noi avem judeţe în care avem compatibilitate între ce îmi arată drug-testul şi ce îmi spune INML de 100% Sunt judeţe unde am 80%, 90%. De ce am judeţe unde am 30% cu acelaşi aparat? (...) Problema e la aparat, la Ministerul de Interne? S-a ridicat pertinent, şi eu înţeleg acest lucru, de către public, de către presă, ce facem cu medicamentele care unele ar putea să dea rezultate false pozitive. Nici până azi, nu e clar cine, cum...”, a adăugat ministrul.

„Agentul are o singură obligaţie: să scoată din trafic pericolul”

„Nu e normal ca ceea ce se ridică pertinent, tot de către ONG-uri, tot de cetăţeni ca problemă, nu ştiu ce medicament să iau, dacă iau medicament s-ar putea să-mi dea... Dincolo de problema că mă opreşte Poliţia, nu mai pot să conduc şi intru într-un gard, sau mai rău, intru într-un alt cetăţean nevinovat. Nu e normal să ştiu? Nu e normal să mi se spună acest lucru? De asta vreau să spun că trebuie şi într-un act de normativ, ca cineva să-şi ia răspunderea. Şi acel act să fie revizuit”, a mai spus Predoiu.

El a adăugat că „nu este obligaţia agentului din stradă nici să ştie ce medicament dă sau nu efecte nocive la volan, el are o singură obligaţie, să scoată din trafic pericolul, că asta face, utilizând ce? Ce tehnologie are la dispoziţie. Dacă o să iasă mâine pe piaţă o tehnologie mai bună, eu o merg la Guvern şi o să spun: domnule, ne trebuie o tehnologie mai bună, asta e, atât costă”, a promis ministrul.

DrugTest, un aparat cu prea multe rezultate greșite

Reamintim că ordonanța antidrog, modificată de Guvern după un scandal imens din cauza foarte multor rezultate fals pozitive, a fost publicată în Monitorul Oficial, până la urmă. Actul normativ prevede că șoferii vor rămâne fără permis 72 de ore, dacă refuză testarea drugtest.

Prevederi legislative prin care șoferii pot fi lăsați fără permis dacă refuză testarea cu aparatele care dau rezultate fals pozitive au fost introduse în OUG nr. 84 din 28 iunie 2024 și care modifică articolul 38.

Articolul 38 are următorul cuprins:

„(3)Persoana care conduce pe drumurile publice un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii unui permis de conducere și refuză sau nu poate să se supună testării în vederea stabilirii consumului de substanțe psihoactive ori a concentrației de alcool în aerul expirat, la solicitarea polițistului rutier, ori este testată de polițistul rutier cu un mijloc tehnic și depistată ca având o concentrație de peste 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat sau care indică prezența în organism a unor substanțe psihoactive este obligată să se supună recoltării mostrelor biologice pentru stabilirea alcoolemiei ori a consumului de substanțe psihoactive, după caz.

(5) În situația prevăzută la alin. (3), când persoana refuză sau nu poate să se supună testării în vederea stabilirii consumului de substanțe psihoactive ori a concentrației de alcool în aerul expirat, polițistul rutier dispune retragerea permisului de conducere până la data primirii rezultatului analizei mostrelor biologice, eliberând o dovadă înlocuitoare a acestuia fără drept de circulație”.

Marea problemă cu DrugTest

Scandalul public a pornit după ce s-a constatat că testele DrugTest reprezintă o adevărată loterie pentru conducătorii auto de pe șosele.

Șoferii pot avea probleme legale, din cauza erorilor la testarea cu aparatele DrugTest, chiar dacă nu au consumat substanțe interzise. Au existat foarte multe cazuri de teste fals-pozitive, care au fost infirmate de analizele bilogice realizate de Medicina Legală. Doar că, până la apariția rezultatelor de la IML, șoferul își pierdea dreptul de a conduce, ceea ce reprezenta o mare problemă, mai ales în cazul șoferilor profesioniști, care își câștigă pâinea conducând.

Liderul sindicatului Europol, Cosmin Andreica, a dezvăluit trucul la care pot apela șoferii pentru a evita un test fals-pozitiv la aparatul DrugTest. El a precizat că cele 120 de aparate DrugTest din dotarea poliției rutiere au o incidență mare de rezultate fals-pozitive. El a arătat ce pot face șoferii pentru a evita situațiile neplăcute.

„În momentul în care avem astfel de situații, recoltarea de probe biologice este esențială. Iar conducătorul auto poate solicita să nu fie testat preliminar, ci să-i fie recoltate probe biologice. Înainte de recoltarea probelor, el parcurge un test clinic pe care medicul specialist de la Unitatea de Primiri Urgențe îl realizează. Dacă medicul constată că nu se află sub efectul unor substanțe psihoactive, chiar dacă i se recoltează probe biologice, el va putea conduce până la primirea rezultatelor biologice”, spunea, în decembria anul trecut, Cosmin Andreica, liderul sindicatului Europol.