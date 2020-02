Mario Fresh a declarat că i-a plăcut experiența de la Asia Express, dezvăluind și că a existat un translator care i-a scos pe concurenți din multe încurcături, fără însă a oferi detalii.

Pe lângă misterul din Asia, Mario Fresh a început să se îngrașe din momentul în care s-a reîntors. Și asta pentru că nu se abate de la niciun „dușman al dietei”.

„M-am îngrăşat cam 12 kilograme de când m-am întors. Am mâncat ca un animal, m-am îngrăşat foarte, foarte tare. Am mâncat orice când m-am întors, mi-a fost dor de mâncarea de acasă. Pentru că acolo nu apucam să mâncăm decât dimineaţa şi seara, orez prăjit cu un fel de cârnaţi combinaţi cu cârnaţi de-ai lor prăjiţi, aceasta fiind mâncarea lor tradiţională. Şi m-am săturat de mâncarea lor atât de tare, încât aş fi mâncat orice altceva”, a povestit Mario Fresh.

Cum s-au cunoscut Alexia și Mario Fresh

Alexia Eram a rememorat ziua în care l-a cunoscut pe iubitul ei, Mario Fresh, dar și cum s-a aprins flacăra iubirii dintre ei. Vedeta îl plăcea mult ca artist, iar Andreea Esca și Antonia… au contribuit declanșarea poveștii de dragoste dintre ei.

“În mai 2016, când Alex Velea a lansat piesa «Ziua mea». Eu știam că urma să mergi la șlansareț și ți-am spus că, dacă este Mario acolo, să mă chemi, pentru că mie îmi plăcea de Mario ca artist. M-ai sunat și m-ai anunțat că Mario este acolo, așa că am venit imediat. Acolo, ai pus-o pe Antonia să-mi facă cunoștință cu el și am stat de vorbă cu el toată seara. Când am plecat, m-a întrebat care este contul meu de Instagram și dacă vreau să îmi dea numărul lui sau dacă vreau să i-l dau eu pe al meu. Eu, fără să mă gândesc, nu i-am dat numărul meu, doar l-am luat pe al lui, ceea ce a însemnat apoi că eu trebuia să îi dau prima mesaj. După ce am vorbit o vreme prin mesaje, am ieșit la întâlniri și așa ne-am îndrăgostit”, a povestit fiica Andreei Esca pentru unica.ro.

