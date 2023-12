Ce s-a ascultat cel mai mult, pe YouTube, în Republica Moldova, în 2023

YouTube, luat cu asalt, în acest an, și de basarabeni. Un top al vizualizărilor arată ce s-a ascultat cel mai mult, în Republica Moldova, pe cunoscuta platformă, pe parcursul anului respectiv.

Ierarhia a fost realizată de siteul de specialitate diez.md, care menționează datele de lucru. „Ca să realizăm această însărcinare, ne-am bazat pe rubrica noastră lunară „Ce au ascultat moldovenii pe YouTube…”. Astfel, am selectat topul primelor trei cele mai populare piese dintr-o lună concretă, care au fost indicate anterior în materialele noastre. În cazul în care prima piesă dintr-un top se repeta în următorul, mai jos, am plasat videoclipul altui cântec din listă.”