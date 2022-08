Ce risc seismic are blocul tău. Harta locuințelor cu bulină roșie

O hartă interactivă făcută de un arhitect din Ploieşti îți arată ce risc seismic are blocul în care locuiești, dar și în ce an a fost construit. Specialiștii îți recomandă să verifici dacă are bulină roșie – adică risc de prăbușire în caz de cutremur – sau nu.

Proiectul a fost realizat pentru Ploieşti, apoi extins şi pentru alte oraşe din ţară.

„Un proiect unic în România realizat voluntar pentru Ploieşti (ianuarie 2018), apoi oraşele mici din judeţul Prahova (august-noiembrie 2019), Târgovişte (ianuarie 2020), Bucureşti (iulie-noiembrie 2020), Buzău (aprilie 2021), Iaşi (iulie 2021). În Ploieşti au fost expertizate şi încadrate în clase de risc seismic 50 de blocuri cu avarii majore la cutremurul din 1977, alte 53 de blocuri cu avarii minore au fost propuse pentru expertizare care nu s-a mai efectuat din lipsă de bani. Restul blocurilor (indicate ca neexpertizat pe hartă) nu au suferit avarii în 1977, dar asta nu garantează că nu vor se vor prăbuşi la următorul cutremur. Cât de sigure sunt blocurile cu şi fără bulină?”, spune arhitectul.

Trebuie să intraţi pe harta interactivă şi cu ajutorul Google Street View, căutaţi blocul care vă interesează.

Consolidarea imobilelor cu risc seismic ridicat

Autoritățile au luat și măsuri pentru consolidarea imobilelor în stare de degradare fizică. În urmă cu câteva luni a fost oficializată legea prin care se creează cadrul pentru programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat.

Legea 212/2022 a intrat în vigoare din 29 iulie și prevede lansarea unui program ce se va desfășura pe parcursul a patru ani și prin care este vizată consolidarea clădirilor cu risc seismic ridicat (clasa de risc seismic I și II) deținute sau administrate de persoane fizice, firme sau autorități și instituții publice., informează Avocatnet.

„Programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat are ca obiectiv general proiectarea și execuția lucrărilor de intervenții la clădirile existente care prezintă niveluri insuficiente de protecție la acțiuni seismice, degradări sau avarieri în urma unor acțiuni seismice în scopul creșterii nivelului de siguranță la acțiuni seismice, precum și asigurarea funcționalității acestora conform tuturor cerințelor fundamentale și creșterii eficienței energetice a acestora”, se arată în lege.