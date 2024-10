International Ce pun la cale Musk și Trump. Tragedia care i-a apropiat pe miliardari







Cel mai bogat om din lume, Elon Musk, a dat zeci de milioane de dolar cauzelor Partidului Republican cu mult mai devreme decât se știa anterior. Donațiile au fost făcute către grupuri care aveau legături cu fostul consilier al lui Trump, Stephen Miller, și cu candidatura prezidențială a guvernatorului Florida Ron DeSantis.

Musk, sprijin masiv pentru Partidul Republican

Sprijinul financiar al lui Elon Musk pentru cauzele Republicane a fost mult mai extins și a început mai devreme decât se știa anterior, a descoperit WSJ. CEO-ul Tesla a dat, fără a anunța asta public, zeci de milioane de dolari unor grupuri cu legături cu asistentul lui Trump, Stephen Miller, și susținătorii candidaturii prezidențiale a guvernatorului de Florida, Ron DeSantis, potrivit unor persoane familiare cu chestiunea.

Contribuțiile financiare, care nu au fost raportate anterior, arată cum Musk, care părea să sufere o transformare politică rapidă în acest an, a fost o forță majoră în finanțarea inițiativelor și a candidaților Republicani cu mult înainte de a înființa un comitet de acțiune politică în sprijinul fostului președintele Donald Trump.

Aceste donații îl fac, de asemenea, unul dintre cei mai mari donatori ai cauzelor conservatoare, ceea ce, în combinație cu marea sa influență de pe rețelele sociale, fac din Musk una dintre cele mai influente figuri din politica americană. Bilanțul său de până acum în susținerea câștigătorilor este însă în cel mai bun caz amestecat.

Finanțare pentru inițiative politice anti-Woke

În toamna lui 2022, peste 50 de milioane de dolari din banii lui Musk au finanțat o serie de campanii publicitare ale unui grup numit „Citizens for Sanity”, potrivit unor oameni familiarizați cu implicarea sa și cu declarațiile fiscale pentru grup.

Cea mai mare parte a reclamelor au fost difuzate în statele indecise cu câteva zile înainte de alegerile intermediare și i-au atacat pe democrați pe probleme controversate, cum ar fi îngrijirea medicală pentru copiii transgender și imigrația ilegală.

Organizația „Citizens for Sanity” a fost înființată în Delaware, în iunie 2022, cu angajați ai grupului juridic nonprofit al lui Miller ca directori și funcționari.

Miller, un consilier principal la Casa Albă în mandatul lui Trump, a fost un arhitect al politicilor restrictive de imigrație ale administrației anterioare și un susținător principal al inițiativelor sale conservatoare din punct de vedere social.

Musk l-a susținut inițial pe DeSantis

În anul următor, Elon Musk a oferit 10 milioane de dolari în sprijinul lui DeSantis, în timp ce a candidat pentru președinție, au spus oameni familiarizați cu donația sa.

Banii au fost direcționați printr-un grup numit „Faithful & Strong Policies”, potrivit persoanelor familiare cu problema. De contribuția lui Musk la eforturile prezidențiale ale lui DeSantis nu s-a știut anterior.

Mai mult de jumătate din bani au ajuns în cuferele unui comitet de acțiune politică pro-DeSantis numit „Never Back Down”. DeSantis a renunțat la cursă în ianuarie. Reprezentanții lui Elon Musk și Ron DeSantis nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii din partea WSJ.

Consultanții și avocații republicani au făcut ca amprentele digitale ale lui Musk să nu apară la aceste tranzacții. Miliardarul a folosit o societate cu răspundere limitată pentru a trimite bani către grupuri care sunt înregistrate cu codul Internal Revenue Service (IRS) 501(c)(4). Numite uneori „organizații de asistență socială”, aceste organizații sunt scutite de dezvăluirea donatorilor și pot strânge sume nelimitate de bani de la oameni și companii.

Reclame în sprijinul Republicanilor

Acestor organizații li se cere doar să raporteze granturile pe care le acordă, și astfel The Wall Street Journal a urmărit banii printr-o serie de astfel de grupuri despre care oamenii familiarizați cu chestiunea au spus că aparțin lui Musk. Când au discutat despre contribuțiile lui Musk cu cei de la „Citizens for Sanity”, persoanele implicate în tranzacții au comunicat adesea prin aplicația de mesagerie criptată Signal, a spus unul dintre aceștia.

WSJ a raportat recent că miliardarul a investit în secret sute de mii de dolari în reclame care îl vizează procurorul liberal din Austin, Texas, care a câștigat cu ușurință mandatul de primar în martie, în ciuda eforturilor lui Musk de a-i zădărnici intențiile.

DeSantis a ieșit din cursa prezidențială înainte de primele alegeri primare, interpretând greșit anduranța lui Trump. Și cele mai multe reclame plasate de „Citizens for Sanity” au fost difuzate în statele indecise în perioada premergătoare alegerilor de la jumătatea mandatului, slabe pentru Republicani.

„Mi-am pierdut fiul”

Pentru Elon Musk, problemele legate de transgenderi sunt profund personale. Fiica lui transgender, Vivian Wilson, a rupt public legăturile cu el în aprilie 2022, cu câteva luni înainte să trimită bani grupului lui Miller.

Atunci în vârstă de 18 ani, fiica lui Musk a declarat, într-o petiție a instanței din California pentru schimbarea numelui, că nu mai dorește să fie rudă cu Musk „în niciun fel sau formă”.

Oamenii apropiați lui Musk au spus că înstrăinarea lui de fiica sa, pe care o pune pe seama îndoctrinării „woke” (trezit - n.red.), a dus la trezirea lui politică, ca Republican.

Într-un interviu cu psihologul Jordan Peterson de la începutul acestui an, Musk a spus că a semnat documente care aprobă medicamentele blocante ale pubertății pentru copilul său, pe atunci minor, în timpul pandemiei, fără să înțeleagă pe deplin semnificațiile.

Tragedia lui Elon Musk

„Și așa, mi-am pierdut fiul, în esență”, a spus el. „Așa că am jurat că voi distruge virusul „woke” după aceea și facem ceva progrese”, a adăugat Musk

Vivian Wilson a scris, pe contul ei Threads, că nu regretă tranziția sexuală.

„Știam absolut perfect în ce mă bag și tranziția medicală a ajutat la oprirea oricăror alte daune ireversibile pe care le-ar putea provoca pubertatea masculină”, a spus ea într-o postare din iulie.

Vivian Wilson l-a descris pe Elon Musk ca pe un „tată absent” care i-a batjocorit intenția de a deveni femeie. „Vreau să fac un lucru absolut clar”, a spus ea. „Eu m-am dezis de el, nu invers.”

Fundație ce luptă cu ACLU

American First Legal a lui Miller a făcut cauză comună cu Musk. Grupul a acuzat Comisia Federală pentru Comerț de represalii partizane împotriva lui Musk și Twitter, după ce acesta a achiziționat compania de social media, pe care de atunci a redenumit-o X.

Grupul juridic a depus plângeri de etică și inspectorului general împotriva FTC și a dat în judecată agenția, anul trecut, pentru înregistrări cu privire la eforturile sale de a colecta informații de pe site-ul de socializare care a crescut odată ce Musk a preluat compania.

Procesul este în derulare.

Miller a fondat America First Legal în 2021, pentru a contesta inițiativele administrației Biden în contradicție cu prioritățile erei Trump. Grupul juridic nonprofit, pe care Miller l-a catalogat drept răspunsul la „Uniunea Americană pentru Libertăți Civile”, a depus plângeri împotriva companiilor care contestă inițiativele privind diversitatea și împotriva districtelor școlare din cauza politicilor transgender.

Acțiuni legale contra politicilor Woke

„Citizens for Sanity”, unde au ajuns banii lui Musk, era alcătuit din angajați ai America First Legal. În declarația fiscală din 2022 a grupului, președintele său este Gene Hamilton, care este directorul executiv al „America First Legal”. Secretarul și trezorierul grupului sunt, de asemenea, angajați ai „America First Legal”.

Grupul a strâns peste 90 de milioane de dolari în a doua jumătate a anului 2022, arată declarațiile fiscale, cea mai mare parte a acestora provenind de la alte două grupuri care nu trebuie să-și dezvăluie donatorii: „Building America's Future” și „Freedom's Future Fund”, ambele legate de consultanții republicani Phil. Cox și Genera Peck, conform oamenilor familiarizați cu problema.

Donația lui Musk către „Citizens for Sanity” a fost direcționată prin „Building America’s Future”, potrivit unor oameni familiarizați cu problema. BAF a fost un grup pro-business, susținând protecția companiilor împotriva proceselor legate de coronavirus și opunându-se majorărilor de taxe. În 2020, grupul îl avea pe Peck ca președinte și a strâns 300.000 de dolari.

Musk, donator pentru cauzele anti-propagandă Woke

BAF și-a înlocuit consiliul de administrație în perioada în care Musk a devenit donator, conform declarației fiscale din 2022. A strâns peste 53 de milioane de dolari în acel an, de aproape cinci ori mai mult decât a strâns în 2021. BAF a trimis 43 de milioane de dolari ca donație către „Citizens for Sanity”, arată dosarul din 2022.

Erau banii lui Musk, conform oamenilor familiarizați cu problema.

O ramură a BAF numită „Freedom’s Future Fund”, înființată în Delaware în ianuarie 2022, a strâns alte 34 de milioane de dolari în acel an, conform declarațiilor fiscale și ale companiilor. Grupul a trimis aproximativ 28 de milioane de dolari către „Citizens for Sanity”, înainte de a se dizolva în decembrie 2022, arată documentele corporative din Delaware.

„Citizens for Sanity” și-a cheltuit aproape toți banii în câteva luni pe reclame difuzate în jurul alegerilor intermediare din 2022. Ei i-au acuzat pe democrați că promovează operații de schimbare a sexului pentru copii și i-au prezentat pe imigranții ilegali ca provocând valuri de criminalitate și consumând resursele economice.

Musk vs. Biden

Unele reclame au vizat anumiți oficiali Democrați aleși, cum ar fi președintele Joe Biden, senatorul Mark Kelly (D., Arizona) și senatorul Raphael Warnock (D., Georgia). Altele au arătat imagini cu alți oficiali democrați, cum ar fi fostul președinte al Camerei, Nancy Pelosi (D., California) și liderul majorității din Senat, Chuck Schumer (D., N.Y.), ca fiind complici la politicile atacate de reclame.

Musk, care a declarat că a votat pentru liderii Democrați până de curând, a identificat imigrația fără acte drept una dintre preocupările sale majore cu privire la traiectoria țării, în cadrul întâlnirilor private, potrivit celor prezenți. Miller a contribuit la stabilirea agendei pentru o mare parte a politicii de imigrație a lui Trump în primul mandat, care s-a concentrat pe construirea unui zid la granița de sud pentru a preveni valurile de imigrație și pe interzicerea călătoriilor din șapte țări predominant musulmane.

Relația cu DeSantis

Donald Trump nu a fost însă prima alegere a lui Elon Musk pentru candidatura la prezidențiale. În 2023, Musk a devenit interesat să susțină oferta prezidențială a lui Ron DeSantis. În acea primăvară, investitorul în tehnologie David Sacks a intermediat o întâlnire a guvernatorului Floridei și a lui Musk, în urma unei strângeri de fonduri la casa sa, potrivit unor persoane familiare cu întâlnirea.

În timpul întâlnirii din seara aceea, Musk și DeSantis au găsit un teren comun cu privire la pozițiile lor împotriva inițiativelor de „diversitate, echitate și incluziune”, care intră în conflict cu viziunea lor despre meritocrație. Atât guvernatorul, cât și miliardarul împărtășeau o mentalitate „anti-Woke”, iar Musk i-a spus lui DeSantis că este interesat să-l sprijine financiar, cu o contribuție majoră, au spus oamenii familiarizați cu discuția.

În iunie, Musk a continuat cu contribuții în valoare totală de 10 milioane de dolari către un ONG apropiat de guvernatot, potrivit oamenilor familiarizați cu problema, ceea ce l-a făcut pe Musk unul dintre cei mai mari susținători financiari ai DeSantis.

Mai mult de jumătate din contribuția lui Musk a fost transferată ulterior unui comitet de acțiune politică a lui DeSantis, numit „Never Back Down”, potrivit persoanelor familiare cu problema. „Never Back Down” a primit 5,5 milioane de dolari de la „Faithful & Strong Policies”, în două tranșe, în iunie 2023, arată înregistrările Comisiei Electorale Federale.

Musk nu e fan al lui Trump, dar au un scop comun

Contribuțiile au fost parțial asigurate de Peck, consultantul politic Republican și fostul director de campanie al lui DeSantis.

În această primăvară, Musk s-a angajat în sprijinul lui Trump. În anii precedenți, Musk l-a criticat pe Trump spunând că „nu pare să aibă genul de caracter care să facă bine Statelor Unite”, în 2016, și că Trump ar trebui să se retragă, în 2022.

Chiar dacă se gândea să formeze un comitet de acțiune politică pentru a-l realege pe fostul președinte, el le-a spus confidentilor că nu este un fan al lui Trump. Dar, într-o întâlnire din aprilie, la apartamentul său din Austin, Musk a spus că crede că Trump va fi mai puternic în combaterea criminalității și a cheltuielilor guvernamentale, două domenii de care îi pasă, potrivit unei persoane familiarizate cu întâlnirea.

În mai, Elon Musk a lansat „America PAC”, cu scopul de a aduna 800.000 de alegători cu predispoziție scăzută pentru Trump, în mai multe state indecise. Musk le-a spus unor donatori că va finanța majoritatea cheltuielilor grupului.