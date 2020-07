Telefon Mobil Xiaomi Redmi Note 9S, Procesor Snapdragon 720G Octa-Core 2.3 GHz / 1.8 GHz, IPS LCD Capacitive Touchscreen 6.67″, 6GB RAM, 128GB Flash, Camera Quad 48MP + 8MP + 5MP + 2MP, Wi-Fi, 4G, Dual Sim, Android (Albastru) = 1149 lei

Telefon Mobil Huawei Nova 5T, Procesor HiSilicon Kirin 980, Octa-Core, IPS LCD Capacitive touchscreen 6.26″, 6GB RAM, 128GB Flash, Camera Quad 48 + 16 + 2 + 2 MP, 4G, Wi-Fi, Dual SIM, Android (Albastru) = 1399 lei

Telefon Mobil Samsung Galaxy A10, Procesor Octa-Core 1.6GHz/1.35GHz, IPS LCD Capacitive touchscreen 6.2″, 2GB RAM, 32GB Flash, Camera 13MP, Wi-Fi, 4G, Dual Sim, Android (Albastru) = 599 lei

Camera de supraveghere

Daca ai un smartphone vechi si nu-l mai folosesti, il poti transforma intr-o camera de supraveghere acsa. Descarca o aplicatie speciala si monteaza telefonul acolo unde doresti (pentru aceasta, poti folosi de exemplu un suport auto cu ventuza). Important este ca telefonul sa fie alimentat.

Camera de fotografiat pentru copii

Exista mai multe aplicatii care il pot ajuta pe un copil sa faca si sa editeze fotografii de pe un smartphone vechi. Nu e nevoie de wireless pentru functionarea camerei, iar apoi imaginile pot fi transmise prin Wi-Fi sau printr-o conexiune prin cablu.

Sistem de jocuri

In prezent, pe multe telefoane smart sunt o multime de jocuri mobile, atat pentru iPhone, cat si pentru Android. Cele mai multe nici nu necesita conexiune la Internet. Daca ai un smartphone care sta degeaba, il poti transforma intr-un sistem dedicat de gaming.

Telefon Mobil Sony Xperia XA F3111, Procesor Octa-Core 2GHz, IPS LCD Capacitive touchscreen 5″, 2GB RAM, 16GB Flash, 13MP, Wi-Fi, 4G, Android (Alb) = 390 lei

Telefon Mobil Samsung Galaxy X Cover Pro, Procesor Exynos 9611, Octa-core, 2.3GHz/1.7GHz, IPS LCD Capacitive touchscreen 6.3″, 4GB RAM, 64GB Flash, Camera Duala 25+8MP, 4G, Wi-Fi, Dual SIM, Android (Negru) = 2100 lei

Webcam wireless

Daca nu ai o camera web pentru desktop, poti sa folosesti smartphone-ul vechi. Softurile gratuite ca DroidCam si EpocCam iti permit sa transformi usor un smartphone intr-o camera web pentru pc.

Ceas cu alarma

Multe dispozitive inteligente noi iti permit sa-ti gestionezi mai bine timpul, dar poate ca nu vrei un microfon in dormitor (asa cum are de exemplu Lenovo Smart Clock). In schimb, poti transforma ecranul mare al smartphone-ului vechi intr-un ceas cu alarma.

Pentru aceasta, va trebui sa descarci o aplicatie cu ceas de alarma via Wi-Fi. Aseaza telefonul pe un stand si asta e tot.

Telecomanda

Cele mai multe dispozitive de streaming media vin cu propria telecomanda. Dar, aceste telecomenzi sunt destul de mici, iar uneori pur si simplu o pierzi. In loc sa cumperi o telecomanda noua, poti folosi smartphone-ul vechi. Fiecare serviciu are propria aplicatie mobila. Descarca aplicatia, conecteaza contul si poti folosi telefonul pe post de telecomanda.

Telefon Mobil OnePlus 7T, Procesor Octa-Core Snapdragon 855+, Fluid AMOLED Touchscreen Capacitiv 6.55″, 8GB RAM, 128GB Flash, Camera Tripla 48+12+16MP, Wi-Fi, 4G, Dual Sim, Android (Albastru) = 2599 lei

Telefon Mobil Samsung Galaxy Xcover 4S, Procesor Exynos 7885 Octa Core 1.6GHz, IPS LCD capacitive touchscreen 5″, 3GB RAM, 32GB Flash, 16MP, 4G, Wi-Fi, Android, Dual SIM (Negru) = 1149 lei

E-book

Daca iti plac cartile si benzile desenate, poate ca te-ai gandit sa-ti cumperi un e-Reader. Insa, daca ai un smartphone vechi, poti sa-l folosesti pe acesta pe post de e-book. Descarca aplicatia Amazon Kindle sau iOS sau Android si cauta carti electronice gratuite sau cumpara unele noi.

Asculta podcasturi sau carti audio

Cu un smartphone vechi, poti sa asculti carti audio sau podcasturi. Poarta-l cu tine cand esti acasa ori conecteaza-l la un difuzor Bluetooth pentru niste literatura cu surround.

Player media

Daca te abonezi la orice serviciu de streaming cu muzica, ai acces aproape la orice melodie. Configureaza-ti dispozitivul vechi cu un suport de incarcare si pune-ti castile sau conecteaza telefonul la o boxa bluetooth. Asta e tot.

Daca vrei sa-ti cumperi un telefon smartphone mai bun, nu trebuie sa-l arunci pe cel vechi sau sa-l dosesti in sertar. Poti fi creativ si il poti reutiliza. Poate ca una din ideile de mai sus este chiar ceea ce ai nevoie. Vino la evoMAG pentru telefon samsung galaxy, telefon huawei, samsung galaxy a51, huawei p40 lite si multe altele.