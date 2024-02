Ce opțiuni ai la pariuri sportive?

Iată care sunt cele mai interesante opțiuni la pariuri sportive :

Pariuri live

Dacă vrei ca dinamica din teren să fie și mai plină de adrenalină, alege varianta de pariuri în timp real. Ai posibilitatea de a obține mai multe câștiguri pe același meci și de a opri un pariu atunci când simți că direcția meciului nu este cea pe care o așteptai.

Pariuri pe scorul final corect

Dacă vrei să-ți încerci și norocul și perspicacitatea, mergi pe varianta unui pariu pe scorul corect. Este un pariu simplu și ușor de evaluat.

Ne puteți urmări și pe Google News

Pariuri pe marcatori

În aceasta variantă se poate paria pe jucătorii care vor marca în timpul unui meci, cine va marca primul gol sau cine va marca mai multe goluri.

Pariuri pe handicap

Este o metodă de a paria prin care echipei favorite i se acordă un handicap negativ, iar echipei mai slab cotate un handicap pozitiv, echilibrându-se astfel șansele meciului.

Pariuri pe evenimente

Acest tip de pariere presupune anticiparea unui eveniment de meci, care poate fi primirea unui cartonaș, accidentare, eliminare, cine marchează primul gol etc.

Pariuri pe rezultatele la pauză și la final

Genul acesta de pariuri este cunoscut sub denumirea de half-time sau full-time betting și evident câștigă cel care evaluează corect rezultatele de la pauză și de la terminarea meciului.

Pariuri combo

Cunoscute și sub denumirea de accumulator bets, acest gen de pariuri sunt cele la care combini mai multe selecții pe un singur pariu. Sunt case de pariuri unde se câștigă doar dacă toate pariurile ies corect, dar și case unde se câștigă dacă un anumit număr de pariuri dintr-o serie sunt corecte.

Pariuri pe numărul de goluri

Over/ Under betting este genul de pariere în care este anticipat corect numărul total de goluri care sunt marcate într-un meci, sub sau peste un anumit prag.

Pariuri pe anumite perioade din meci

Quarter sau period betting reprezintă o metodă de a paria în care sunt puse pariuri pe rezultate corecte din anumite perioade ale meciului, cum ar fi prima jumătate a primei partide, ultimul sfert al meciului ș.a.

Așadar cei care iubesc sporturile și pariurile au la dispoziție o multitudine de opțiuni pentru a paria. Ele diversifică paleta de variante de joc și permit plasarea de pariuri pe numeroase situații legate de meci și de sportivi.

Cei care se plictisesc să analize și vor o formă și mai simplă pentru a se distra o pot face pe platformele de pariuri, alegând și pagina cu jocuri de tip casino.

Pariurile și jocurile de casino sunt doar pentru cei care au peste 18 ani. Pentru siguranță joacă doar pe platforme licențiate.