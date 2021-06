Ca în fiecare an, în această perioadă, Bucureștiul devine centrul industriei creative românești, care abundă în expoziții, instalații și activări în tot orașul. Ediția de anul acesta a celui mai mare festival creativ din România se desfășoară până în 13 iunie, la Combinatul Fondului Plastic și în spațiile partenere din București. Reunite sub tema #Together, expozițiile și instalațiile pregătite de organizatori sunt destinația ideală pentru o după-amiază relaxantă în oraș. Și da, o parte dintre acestea se întâmplă în aer liber.