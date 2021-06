Pentru tinerii care caută un job în România fără BAC există următoarele variante:

Confectioneri. Studii: 8/10 clase.

Salariu: minim pe economie – în jur de 1500 lei.

Candidatul ideal: rapiditate, cunostinte avansate in domeniu, respectarea termenelor de realizare si a cotelor, abilitati artistice.

Cunoștințele în ceea ce privește utilajele de lucru constituie un avantaj.

Pentru fiecare post se depun zeci de cv-uri.

Agenți de pază. Studii: 8/10 clase.

Salariu: În jur de 2000 de lei

Candidat ideal: fara antecedente penale, apt fizic si psihic, disponibilitate de lucru noaptea si in weekend.

Pentru o astfel de pozitie libera aplica pana la 1.000 de candidati.

Topul a fost realizat cu ajutorul datelor companiei de recrutare Manpower si a siteului ejobs.ro.

Casieri. Studii: liceu.

Salariu : aproximativ 1.000 lei, plus bonusuri din vanzari.

Candidatul ideal : cunostinte de contabilitate primara, persoana organizata, cunostinte de operare computer, abilitati de comunicare.

Limbile straine constituie un avantaj.

Aplicantii depun pentru fiecare post sute de cv-uri.

Operatori call-center. Studii: liceu.

Salariu: pana la 2500 lei, plus plata ore suplimentare.

Candidatul ideal : cunostinte operare computer, cunostinte limba straina, abilitati de comunicare si negociere, capacitatea de a lucra in echipa, orientare spre client, capacitate de adaptare la program prelungit.

Experinta in relatii publice poate constitui un avantaj, alaturi de cunosterea unor limbi straine de circulatie restransa.

Un pot liber primeste sute de cv-uri.

Lucrator comercial. Studii : liceu.

Salariu : minim pe economie- 1.500 lei, plus bonusuri din vanzari.

Candidatul ideal: abilitati de vanzare si de gestiune, promovarea marfurilor, intretinere si aranjare marfa, fara antecedente penale, atentie distributiva, capacitate de a munci in echipa, notează wall-street.ro.

Constituie un avantaj cunoasterea mai multor limbi straine.

Un post liber pe aceasta pozitie poate strange cateva mii de cv-uri, in functie de compania care angajeaza.

Gestionari. Studii: liceu

Salariu: pana la 2000 lei.

Candidat ideal: cunostinte PC, cunostinte operare programe PC, cunostinte gestiune, cunostinte contabilitate primara.

Constituite un avantaj experienta pe o functie similara pe o perioada de minimum un an.

Pentru o astfel de pozitie libera pot opta cateva mii de candidati.

Promoteri. Studii: liceu

Salariu: minim pe economie: 1.500 lei.

Candidatul ideal: aspect placut, abilitati de comunicare si negociere, atragerea de clienti noi, disponibilitate de munca pe teren, disponibilitate munca in week-end, aspect placut si ingrijit.

Constituie avantaj experienta in domeniul vanzarilor.

Functia de promoter poate reuni pana la cateva sute de cv-uri.

Soferi curse internationale. Studii: 8 clase sau liceu

Salariu: minim pe economie – , bonusuri pentru curse internationale care pot mari de cateva ori salariul.

Candidatul ideal: permis de conducere pentru mai multe categorii de autovehicule, disponibilitate de lucru in afara programului, cunostinte de mecanica, rezistenta la stres, fara antecedente penale.

Pentru cursele internationale se solicita cunoasterea a uneia sau mai multor limbi straine, disponibilitatea de a se deplasa mai multe saptamani pe luna.

Se depun pana la 2.000-3.000 de cv-uri.

Ospatari. Studii: liceu.

Salariu : minim pe economie, plus bonusuri care pot dubla sau tripla salariul.

Candidatul ideal : experienta in domeniu, disponibilitatea de a lucra si in ture de noapte si de a participa la evenimente in week-end, punctualitate, cel putin o limba straina (engleza), aspect fizic placut, prezenta agreabila.

Constituie un avantaj absolvirea unui curs de ospatar sau a liceului cu profil industrie alimentara.

Aplica pana la cateva sute de candidati pentru un post liber.

Agenti de vanzari. Studii : liceu.

Salariu pana la 1.500 lei, plus bonusuri in functie de contractele incheiate care pot creste considerabil salariul.

Candidatul ideal : Abilitati de comunicare si negociere, atragerea de clienti noi, disponibilitate de munca pe teren, permis auto.

Constituie avantaje cunosterea a cel putin unei limbi straine si detinerea unei masini personale.

Sute de candidati iti depun cv-urile pentru un astfel de post liber.

Ce spun experții despre tinerii fără BAC care își caută job în România, în 2021

Ce cred expertii in recrutare”Exista diferite motive pentru care tinerii rateaza bacalaureatul: unii nu s-au concentrat suficient asupra acestui obiectiv, altii au fost influentati de anturaj ori au invatat la o scoala care nu i-a ajutat sa acumuleze cunostintele necesare. Pentru unii dintre ei motivul poate fi chiar insuficienta experienta de viata. Este greu sa generalizezi si periculos sa aplici judecati de valoare in aceasta situatie. Faptul ca nu au trecut bacalaureatul nu inseamna ca toti acesti tineri sunt lipsiti de potential”, a declarat Marius Decuseara Brandenburg, Country Manager al companiei de training si consultanta Trend Consult Romania.

El considera ca nepromovarea examenului de bacalureat poate trezi reactii diferite in randul celor aflati in aceasta situatie.

„Pentru unii poate fi un esec care sa ii trezeasca la realitate, sa-i faca sa inteleaga ca sunt responsabili de propria performanta. Pentru altii poate fi un factor care sa le afecteze increderea in ei. Acestia ar putea renunta la dezvoltarea lor, ramanand la nivelul la care sunt acum.

Toti cei care nu au promovat bacalaureatul au, insa, sansa de a-si pune acum, intr-un mod mai matur, intrebarea „Unde vreau, de fapt, sa ajung?”. Raspunsul la aceasta intrebare i-ar putea motiva pe unii dintre ei sa munceasca mai serios pentru a lua bacalaureatul la anul, daca acesta le este cu adevarat necesar pentru calea pe care si-au propus sa mearga.

Pentru altii, insa, raspunsul ar putea sa insemne luarea deciziei de a se orienta catre un alt tip de cariera (in constructii, in productie etc.) pentru care nu au nevoie neaparat de bacalaureat, ci de un alt gen de pregatire. Important nu este ca au picat de aceasta data, ci sa invete ceva din esecul avut”, crede reprezentantul Trend Consult Romania.

Elevii de liceu nu au foarte clar definit un parcurs profesional, insa au nevoie de indrumare din partea unor specialisti in sensul abordarii acestei probleme, considera Mihaela Stoian, Marketing Specialist in cadrul ManpowerGroup Romania.

Potrivit acesteia, mare parte dintre elevi nu intrevad obiective clare si nu au fost „invatati” sa-si contureze o perspectiva pe termen lung.

„Este extrem de important ca elevii de liceu sa aiba capacitatea de a privi dincolo de diploma de bacalaureat, catre punerea in practica a cunostintelor pe care le-au acumulat pe tot parcursul ciclului educational”, a declarat Mihaela Stoian.

Ce cursuri ar putea urma ei care nu au promovat examenul de BAC in locul unei facultati

Reprezentantul Trend Consult a adaugat la randul sau ca exista domenii unde exista solutii de pregatire formalizata, altele decat cursurile unei facultati pe care cei care nu au promovat examenul de bacalaureat le pot urma.

„Corelate cu dorinta de a merge mai departe si cu inclinatiile naturale ale cursantului, acestea il pot pregati pentru a obtine un job si a incepe o cariera. Cursurile de relatii cu clientii si cele de vanzari sunt exemple de astfel de programe de perfectionare. Structurate pe mai multe niveluri de certificare, aceste cursuri pot oferi pregatire diferentiata in functie de abilitati si experienta. Cursurile de limbi straine pot oferi, de asemenea, o sansa pentru cei care nu stapanesc deja o limba straina”, a spus Brandenburg.

„Informarea si dorinta de a se informa este vitala in cazul acestor elevi. Ei se pot orienta catre centrele locale de formare profesioanala, pot apela la Agentiile Judetele de Ocupare a Fortei de Munca, pot participa la targuri de joburi”, spune Mihaela Stoian.

Cum sunt priviti cei care nu au promovat examenul de potentialii angajatori