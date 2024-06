Actualitate Ce înseamnă Modi 3.0 pentru lume







Ce înseamnă Modi 3.0 pentru lume. Cu ceva timp în urmă, India a atins statutul de putere mijlocie: o țară cu o amprentă globală profundă și o importanță strategică mare, dar nu suficient de puternică pentru a urca în eșalonul superior al puterilor mondiale.

Transformarea Indiei

Realegerea prim-ministrului Narendra Modi poziționează India pentru a începe o tranziție de la o putere mijlocie la o putere majoră. Dar această schimbare nu va fi ușoară.

Modi își va începe cel de-al treilea termen pe 8 iunie cu un mandat mai restrâns și va trebui să se bazeze pe partenerii de coaliție, care au acceptat să-l susțină miercuri, pentru a guverna. Dar mai puțin spațiu politic nu va avea un impact major asupra politicii externe, deoarece există un sprijin larg multipartizan pentru prioritatea de lungă durată a lui Modi de aprofundare a rolului și puterii Indiei pe scena globală.

India a devenit cu adevărat un actor internațional de top. Este cea mai populată țară din lume. Are a cincea economie ca mărime (în creștere, cu unul dintre cele mai rapide ritmuri din lume). Se mândrește cu unul dintre sectoarele tehnologice cu cea mai rapidă expansiune. Și, după aselenizarea de anul trecut, acum este oficial o putere spațială.

Ideologia lui Modi

Modi are o mulțime de motivații pentru a valorifica aceste realizări și pentru a accelera ascensiunea Indiei în ierarhia puterii mondiale. El a acordat de multă prioritate întăririi rolului Indiei în lume. Manifestul electoral al partidului său Bharatiya Janata (BJP) din 2014, anul în care a devenit pentru prima dată premier, a promis că va construi „o Indie puternică, autonomă, încrezătoare în sine, recâștigându-și locul cuvenit în comunitatea națiunilor”.

Ideologia lui Modi, naționalismul hindus, presupune a face India mai puternică în plan extern, nu doar acasă. Modi vede, de asemenea, naționalismul hindus ca pe un instrument soft power; el promite că va institui un program pentru a evidenția moștenirea zeului Ram dincolo de granițe.

Modi a făcut deja multe pentru a promova ascensiunea globală a Indiei. El și-a câștigat calitatea de membru într-o serie de forumuri globale, de la un nou aranjament cu SUA, Emiratele Arabe Unite și Israel, până la prestigiosul Regim de control al tehnologiei rachetelor.

Modi a consolidat statutul Indiei de furnizor net de securitate, crescând vânzările de arme către partenerii din Indo-Pacific și proiectând putere navală în Orientul Mijlociu, pentru a proteja și a ajuta navele vizate de rachete și de piraterie.

India, o țară a cărei prietenie este dorită de mulți

Pentru lume, extinderea puterii globale indiene într-un al treilea mandat al lui Modi prezintă oportunități și obstacole deopotrivă. Washingtonul și aliații similari ar putea avea un partener formidabil pentru a contracara China. Sudul Global, ale cărui cauze Modi a încercat să le susțină din ce în ce mai mult, va avea un avocat puternic.

Pentru companiile și țările bogate în capital, piețele indiene masive de consum vor atrage. Luna trecută, ministrul de externe S Jaishankar și-a descris șeful drept un lider cu „rețea, statut și respect”. Nu greșește: majoritatea guvernelor sunt dornice să se angajeze cu India lui Modi.

Dar influența globală tot mai mare a Indiei ar putea ridica niște semnale roșii. Îmbrățișarea multipolarității de către New Delhi, prin eforturile de a împuternici Sudul Global și de a întări organizațiile multilaterale (inclusiv cele cărora le aparține, care contravin Occidentului), riscă să dilueze puterea SUA.

Modi și Occidentul

Puterea în creștere a Indiei aduce, de asemenea, în evidență mai accentuată o enigmă fundamentală pentru Occident: cum să împace imperativele strategice ale parteneriatului cu un iliberalism indian accelerat care alimentează represiunea transnațională – inclusiv presupuse represiuni derulate pe pământ occidental. Dar nimic din toate acestea nu va inversa aprofundarea relațiilor de securitate ale Indiei cu Washingtonul - o preocupare pentru Beijing și Moscova.

Desigur, aceasta poate însemna punerea căruței înaintea calului. Calea Indiei către o mare putere, deși posibilă sub Modi, nu este inevitabilă. Pentru a ajunge acolo, va trebui să facă unele corecții ample ale cursului.

O corecție ar fi conectarea economică a Indiei pentru stabilitate și durabilitate pe termen lung. Șomajul în rândul tinerilor variază de la 44% la 54% pentru cei în vârstă de 20 de ani – cifre uimitoare într-o țară în care jumătate din populație are sub 30 de ani. India are nevoie de mai multe locuri de muncă și de mai mulți muncitori calificați pentru a se adapta sectoarelor în creștere rapidă și pentru a-și transforma cu adevărat economia într-un gigant mondial.

Modi și provocările din China

India trebuie, de asemenea, să facă față provocării Chinei. S-a luptat cu putere să-și descurajeze principalul concurent strategic. Forțele chineze organizează periodic incursiuni la graniță și au construit sate și drumuri pe terenurile pe care India le revendică ca fiind proprii.

China își dezvoltă rapid capacitatea de a proiecta putere în Oceanul Indian - de la partea de vest, unde se află singura bază militară de peste mări a Chinei, până la zonele din est, lângă Marea Andaman, unde India are active teritoriale. O mare putere aspirantă nu își poate permite să fie blocată de cel mai mare rival al său atât de aproape de casă.

Mai mult, India are nevoie de soluții instituționale, cum ar fi pași pentru a accelera implementarea reformelor în domeniul apărării și pentru a crește dimensiunea corpului său diplomatic.

O altă mare provocare este lumea însăși. Lumea suferă tulburări severe, marcate de o concurență geopolitică acerbă.

Modi, Rusia și Israel

India a navigat în mod tradițional în apele rivalității dintre marile puteri dublând principiul de bază al politicii externe de autonomie strategică, echilibrând legăturile cu puterile concurente și evitând alianțele pentru a maximiza flexibilitatea.

Dar dacă tendințele actuale se mențin, iar concurența geopolitică și instabilitatea continuă să se intensifice, Modi s-ar putea afla sub o presiune din ce în ce mai mare pentru a elimina limitele.

Totuși, a trecut recent două teste grele. New Delhi a menținut legături strânse cu Moscova, partenerul său de lungă durată, de la invazia rusă în Ucraina, pe care India a refuzat să o condamne, reușind în același timp să mențină relații calde cu SUA.

Între timp, sprijină războiul Israelului din Gaza, justificându-l ca fiind o mișcare necesară împotriva terorismului, chiar dacă legăturile sale puternice cu palestinienii și capitalele arabe rămân intacte.

Echilibristica Indiei

Din acest act de echilibrare, India obține o formă unică de influență globală: sfidează polarizarea politicii puterii, navigând între tabere concurente și poziționându-se ca o punte și un potențial mediator.

Modi promite să facă din India un Vishwaguru — un guru și lider al lumii. În timpul celui de-al treilea mandat, India s-ar putea strădui să învețe lumea cum o putere în ascensiune poate rămâne fidelă principiului său fondator de politică externă, chiar dacă revendică un leadership mai mare într-o ordine mondială în schimbare.

(Autor: Michael Kugelman, director la South Asia Institute de la Wilson Center, în Time; Traducerea: Cristina Zaharia, RADOR RADIO ROMÂNIA)