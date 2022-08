Ce i-au transmis prințul Charles și Camilla lui Meghan Markle. O fotografie în dublu exemplar

„La mulți ani pentru ducesa de Sussex!”, a fost mesajul postat de reprezentanții Clarence House, rezidența regală britanică din Westminster.

Despre ultima vizită efectuată de ducii de Sussex în Marea Britanie, briefing-ul anual al Clarence House reitera că participarea lui Meghan și a lui Harry la Jubileul de Platină al reginei a fost binevenită.

„A fost fantastic să îi vedem. A fost minunat să îi avem înapoi în Marea Britanie. Prințul și ducesa au fost absolut încântați să îi vadă.

Prințul [n.a. Charles], desigur, nu și-a văzut nepotul Archie de ceva timp, așa că a fost foarte frumos să petrecem ceva timp cu el. Nu o cunoscuse pe Lili, nepoata sa, așa că a o cunoaște a fost foarte emoționant, un lucru minunat”, a transmis sursa, vorbind despre cei doi copii ai ducilor de Sussex, Archie și micuța Lilibet, conform Hellomagazine.com.

Prințul William și Kate au distribuit o imagine aproape identică cu cea postată în mesajul prințului Charles și al Camillei, fiind vorba despre singura lor întâlnire publică cu ducesa Meghan Markle în ultimii doi ani. De pe conturile de Instagram și Twitter ale ducelui și ducesei de Cambridge a fost postată o fotografie cu ducesa de Sussex, alături de un mesaj simplu: „Îi urăm o zi de naștere fericită ducesei de Sussex!”.

La scurtă vreme după aceea, prințul de Wales și ducesa de Cornwall au postat și ei mesajul lor, însoțit de o imagine similară cu Meghan Markle. Imaginile selectate de ambele cupluri o arată pe Meghan Markle la slujba de mulțumire a reginei, organizată la Catedrala St. Paul, singurul eveniment din cadrul Jubileului Reginei la care ducele și ducesa de Sussex au luat parte în mod public, conform Dailymail.co.uk.

Wishing a happy birthday to The Duchess of Sussex! pic.twitter.com/HrYdCbe6N1

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) August 4, 2022