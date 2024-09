Social Ce faceți dacă aveți mai mulți pasageri decât locuri în mașină. Puțini șoferi știu aceste soluții







Atunci când nu ați calculat bine numărul de locuri din mașină cu cel al ocupanților, s-ar putea să aveți o problemă și la vamă și în trafic. Ce spun cei care trecut prin această situație.

Locuri mai puține decât pasageri

”Suntem în situația în care am ales o mașină cu 7 locuri pentru a merge în vacanță în Grecia. Problema a apărut cu o zi înainte de plecare deoarece ne am dat seama. Nu mă întrebați de ce ne am dat seama atât de târziu… Că suntem 8 de fapt, 7 adulți și un copil de 1 an, care va ocupa un loc în mașină deoarece trebuie montat scaunul de mașină.

Deci din 7 locuri, vor rămâne 6. Întrebarea este: în situația noastră, există vreo șansă să nu avem probleme la vamă? Fiind 7 adulți pe 6 locuri? P.S.: răspunsul îl intuim deja…dar încerc să aflu și câteva păreri “din teren”, a scris cineva pe pagina unui forum de călătorii. Răspunsurile au fost dintre cele mai inventive. ”Vă puteți ruga de cineva în vamă, până treceți de control, să vă ia pasagerul în plus. Dar, mergeți la risc și foarte aglomerați, având în vedere drumul lung”, a explicat altcineva.

”Am văzut cum un copil a fost scos din portbagaj”

”Nu știu de Grecia, dar tocmai ce am văzut la granița Bulgaria-Turcia cum un copil de aproximativ 10 ani a fost scos din portbagaj. Era mașina de 5 și ei erau 6. Nici un vameș nu a zis nimic, nici bulgar nici turc”, a explicat altcineva. Cu toate acestea, legea rutieră nu permite în nici un stat depășirea numărului de călători față de locurile din mașină.

”Cel mai corect, din punct de vedere legal este să călătoriți cu o mașină care permite transportul tuturor. Acum un an, am călătorit în Grecia cu un 8+1. La întoarcere, in spate, pe un scaun, un rucsac și alte acareturi trântite peste el. Polițistul de frontieră grec a cerut să deschid ușa, a ocolit mașina și a verificat din ochi dacă e un rucsac, sau o persoană”, a mai scris cineva la postarea respectivă.