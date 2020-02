Ce este „ziua de salt”, a 29-a zi din februarie în anii bisecți

Anul acesta luna februarie are o zi în plus, adică 29. Spunem că este an bisect, iar acesta e diferit de cel obișnuit, numit și „tropical”, de numai 365 de zile. Anul bisect are 366 de zile. Iar ziua de 29 februarie, care apare o dată la patru ani, se numește „zi de salt”.