Loredana Toma campioană mondială și europeană la haltere, spune că s-a obişnuit cu izolarea la domiciliu în contextul pandemiei de coronavirus, și continuă antrenamentele. După două zile de lucrat cu greutățile a rupt podeaua cu ele. Cu acordul vecinilor, și-a amenajat, la parterul blocului în care locuiește, o sală de sport, pentru a putea continua antrenamentele și în această perioadă.

Campioana mondială din 2017 are un program foarte strict: zilnic se antrenează câte patru ore, dar îi lipseşte recuperarea, care acasă se rezumă la băi cu sare de mare. ”Acum îmi desfăşor activitatea în condiţii normale, e ca şi cum aş fi în cantonament. Adică mă antrenez tot la fel, de două ori pe zi câte două ore. Stau la bloc, la etajul 4. Vecinii nu zic nimic pentru că nu mă antrenez în apartament…

Dacă aş începe să ridic greutăţi cred că aş cădea cu balcon cu tot. Ca halterofil nu te poţi antrena în apartament, asta e clar. Nu, am găsit o soluţie, un spaţiu la parter în ansamblul rezidenţial în care locuiesc. Administratorii au fost foarte drăguţi şi mi-au dat o încăpere unde să mă mut cu tot ce trebuie, de la platformă, la discuri, echipamente, absolut tot, ca la sală.

Dar am avut probleme şi cu spaţiul ăsta la început. Încăperea respectivă nu a fost gândită şi nici construită pentru a fi sală de haltere. Şi după două zile de antrenamente am rupt podeaua. Când am început să trântesc bara, podeaua care e din lemn a cedat. Şi după două zile simţeam că sunt ca într-o groapă când ridicam haltera.

Şi atunci mi-am dat seama că e ceva în neregulă cu podeaua, s-a întâmplat ceva. Eu pusesem platforma peste podea şi nu vedeam ce se întâmplă dedesubt. Când m-am uitat ajunsesem la beton… Până la urmă am rezolvat problema, am pus plăci Tego (n.r. – placaj rezistent folosit în construcţii), una peste alta, apoi cauciucuri şi la final platforma.

Aşa că situaţia este în regulă acum, nu mai am ce să sparg. (…) Iar acum totul e în regulă. Pot să încarc bara chiar şi cu 230 de kilograme, nu se mai întâmplă nimic”, a povestit halterofila într-un interviu acordat Agerpres.

Loredana Toma a mărturisit că speră ca măcar Campionatele Europene, amânate pentru 13 – 21 iunie din cauza pandemiei, să se mai desfăşoare în acest an.

Miza sportivei e să câștige o medalie, dar mai ales să o înfrângă pe Deng Wei, neînvinsă la nicio ediţie a Campionatelor Mondiale şi a Jocurilor Olimpice la care a participat şi deţinătoare a recordurilor mondiale la smuls, aruncat şi total. ”Sper să nu se retragă prea curând din activitate şi să o învăţ cum e să piardă. Să îi dau o lecţie. Poate chiar la Tokyo, cine ştie?”, a mai spus sportiva în același interviu.

Tânăra a vorbit și despre marea ei îngrijorare din această perioadă: părinții. ”Sunt îngrijorată ca orice om, mai ales că părinţii sunt departe, în Franţa. Iar situaţia din Franţa este mult mai gravă cu pandemia asta decât la noi. Stau şi ei izolaţi, ca toată lumea.

Muncesc în continuare, însă e teribil de greu cu transportul şi cu cumpărăturile acolo. Sunt cozi interminabile din ce mi-au spus, şi nu stau într-un oraş mare. E o grijă în plus pentru mine. Sper să trecem cu bine toţi peste această încercare. E important să gândim pozitiv”, se mai arată în interviul dat Agerpres.

Sursa foto / video: Instagram / Loredana Toma