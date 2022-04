Ce construiesc ucrainenii ziua, bombardează rușii noaptea. Un nou atac devastator în timpul războiului

Încă o rachetă a lovit podul rutier și feroviar care leagă Odesa, oraș-port la Marea Neagră, de extremitatea sud-vestică a țării, după cum a anunțat, astăzi, șeful rețelei de căi ferate din Ucraina, Oleksandr Kamîșin. „Astăzi la 6:45 AM a avut loc un al doilea atac cu rachetă la același pod peste estuarul Nistrului, în regiunea Odesa”, a spus oficialul ucrainean. El mai susține că niciun angajat al căilor ferate ucrainene nu a fost rănit.

„Pagubele la infrastructură pot fi determinate după alerta aeriană”, a mai precizat Oleksandr Kamîșin.

Podul fusese lovit de rachetele rusești și marți, după cum au afirmat autoritățile orașului de la Marea Neagră, ceea ce practic a izolat regiunea, având în vedere că a fost vorba despre singura legătură între sud-vestul Ucrainei și restul țării. Reparația tocmai începuse atunci când a fost lovit de o nouă rachetă, miercuri.

Altfel, oficialii Uniunii Europene se tem că, la Cernobîl, ar putea să aibă loc un accident care ar pune în pericol întreaga omenire. Centrala, oprită din anul 1986, reprezintă un mare pericol din cauza radioactivității.

🇺🇦🇲🇩⚡️🇷🇺The bridge across the Dniester estuary, which connects Odessa with the Danube Izmail, has been partially collapsed.

Within the bridge cars should pass through Moldova now

❌Photos of the bridge hit pic.twitter.com/yFlfoIu1D9

