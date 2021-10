Ce avere are Victor Furtună, procurorul care a dispus reţinerea Procurorului General, Alexandru Stoianoglo 

Victor Furtună, procurorul care a dispus începerea urmării penale şi reţinerea lui Stoianoglo deţine două apartamente (unul în posesia sa, altul fiind în proprietatea soţiei sale, o maşină, model Renault Megane, o motocicletă, model Viper YX200-10, dar şi o indemnizaţie de la CNAS în valoare de peste 100.000 de lei.

Potrivit declarației de avere, Victor Furtună deține un apartament cu o suprafață de 78,8 metri pătraţi, în valoare de peste 26.000 de euro şi un apartament cu o suprafaţă de 78,2 metri pătraţi, în valoare de peste 527.000 de euro, proprietara căruia este soţia acestuia. De asemenea, Victor Furtună mai indică şi un garaj de aproximativ 83.000 de lei, dar şi alte trei averi imobiliare, în valoare de 24.750 de lei, 12.757 de lei şi 10.000 de lei.

Totodată, Furtună a declarat un automobil Renault Megane, fabricat în 2015 şi cumpărat în acelaşi an cu 84.000 de lei. Motocicleta, model Viper YX200-10, anul fabricaţiei 2011, a fost achiziţionată în 2011 cu 10.000 de lei. Furtună a declarat şi un venit de 10.000 de lei din vânzarea unei maşini, model Renault Megane 3, anul fabricaţiei 2005.

Anul trecut, Victor Furtună a primit de la CNAS o indemnizaţie de 100.657 de lei, iar cea obţinută de membrii familiei este de 78.617 de lei. În 2020, Victor Furtună a încasat pentru funcţia de procuror un salariu de 316.259 de lei, scrie publika.md.

Ex-președintele Igor Dodon, cel care l-a numit pe Stoianoglo în funcție acum doi ani, a spus că reținerea procurorului general trădează „disperarea” PAS, care ar fi comis o „greșeală politică fatală”.

P.S. La emisiunea TV din această seară, care a fost înregistrată la orele 12:00 pentru ca am planificat din timp o deplasare de 2 zile, nu am oferit comentarii la situația de azi, pentru că nimeni nu își închipuia că Președinția și PAS vor comite o asemenea eroare strategică. Dar cu primul prilej (joi-vineri voi fi deja in țara) voi reveni la acest subiect.