International Ce avere are Drake. Cântărețul care l-a egalat pe Michael Jackson în Billboard deține sute de milioane







Drake are o avere de invidiat, având în vedere că este supranumit regele Billboard Hot 100. Acesta are un record de 332 de cântece în top. El este înaintea lui Taylor Swift, care are 263 de înscrieri. Cântecele lui Drake ajung în mod constant în primele locuri, inclusiv în Top 40, Top 10, Top 5 și Top 3.

Drake și-a asigurat un impresionant treisprezece locuri numărul unu în Billboard Hot 100. A egalat în acest fel recordul lui Michael Jackson. Drake este, de asemenea, cel de-al doilea cel mai bine vândut artist din ultimul deceniu, și-a vândut albumele de 73,4 milioane de ori.

Avere de milioane din muzică și afaceri

Doar Adele este în fața lui, cu 76 de milioane de copii vândute. De asemenea, Drake are și cinci premii Grammy câștigate, două Brit Awards și opt American Music Awards. În fiecare lună, peste 77 de milioane de iubitori de muzică îi ascultă muzica pe Spotify. După ce a spulberat numeroase recorduri muzicale, a primit nenumărate premii și a devenit unul dintre cei mai ascultați valoarea netă a lui Drake este evaluată la 250 de milioane de dolari.

O parte semnificativă a bogăției sale, desigur, provine din vânzările sale de muzică, turneele, dar și afacerile lui profitabile. Colaborările lui Drake cu mărci globale precum Apple, Airbnb, Better World Fragrance House și Jordan Brand generează venituri de milioane. La acestea se adaugă și veniturile sale din muzică.

Câștiguri de milioane la un singur turneu

Turneele sale sunt cunoscute pentru mulțimile masive pe care le strâng și pentru faptul că sunt sold-out. Fiecare astfel de spectacol Aduce câștiguri de milioane. Reclamele pentru fluxurile muzicale și redevențele aduc, de asemenea, milioane pentru Drake.

Doar din acestea, artistul câștigă peste 70 de milioane de dolari pe an. Cu magia sa muzicală în plină forță, averea lui Drake pare gata să crească exponențial în următorii ani.