Răzvan Ciobanu s-a stins din viață la 43 de ani, accidentul aducând în prim plan problemele financiare ale designerului. În ultimii ani, încerca să își redreseze bugetul. Se relansase și voia să atinga iarăși faima din trecut. Avere însă, nu avea.

Nu cu mult timp înainte de accident, Răzvan Ciobanu dezvăluia, pe contul său de Facebook, că nu e defel bogat.

„Așa cum nu m-am ferit cam niciodată să spun adevărul, nu o voi face nici de această dată. (…) Dacă am datorii?! Da, sigur! Îmi doresc ziua în care să pot spune că nu am… până atunci lucrurile stau cam așa: datorez bani unor furnizori de piele, cu care mi-aș dori să pot colabora și pe viitor. (…)

Există și nesăbuință în ceea ce fac, așa că am și un magazin (care aduce brandul meu preferat) și acolo sunt în urmă cu plățile. Așa cum mai am și o prietenă căruia trebuie să îi înapoiez săptămânal o suma de bani. Nu îmi iese tot timpul așa cum îmi planific… În rest, ca noi toți, o factură, o chirie, etc. Dar cel mai important este un om care m-a sprijinit financiar și care m-a înțeles în perioadele mai puțin prolifice.

A… povestea cu Cătălin Botezatu este aproape încheiată, avem un caiet unde ne ținem socoteliile și din cei 10 mii, care periodic ies la iveală (de parcă ar folosi pe post de PR cuiva) au mai rămas (posibil) undeva la 1000 €. (…) Răzvan Ciobanu nu este omul care se dă bogat, sunt omul căruia îi plac obiectele scumpe și pe care și le dorește pentru el, nu pentru a demonstra nimic nimănui. A… la fel de important! Sunt la fel de neșantajabil cum am fost 3 ediții la rând, pe vremea când eram jurat la ‘Bravo, ai stil’, mă gândesc că este mai simplu cu cărțile pe masă, nu cu scuze… etc!”.

Sursa: Ciao.ro

