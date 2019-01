Ce au în comun BARACK OBAMA, DONALD TRUMP și RICHARD NIXON? Secretele, obsesiile și decepțiile președinților SUA

Lista #mustreadlitera2019 este deschisă cu noua carte a fostului președinte al Statelor Unite ale Americii - Barack Obama. După succesul autobiografiei soției sale, Michelle Obama – „Povestea mea”, aceasta este cea mai așteptată apariție editorială a anului, cu dată de lansare concomitentă la nivel global. Mai multe detalii despre conținut, inclusiv titlul cărții, vor fi dezvăluite în curând.





Editura Litera anunță peste 700 lansări editoriale noi în 2019 și vă propune să notați în agendă cărțile eveniment peste care nu trebuie să treceți fără a le fi citit anul acesta.

Rămânem în zona Casei Albe cu povestea scrisă de celebrul jurnalist de investigații Bob Woodward despre actualul președinte al Statelor Unite ale Americii, „Fear: Trump in the White House”. Woodward se informează și ne relevă date din sute de ore de interviuri cu surse de primă mână, informații din jurnale personale, documente interne cu focus pe cele mai importante decizii luate de Trump la Casa Albă în primul său an de președinție. Pe parcursul anului vom mai citi de Bob Woodward și „The Last of the President's Men”, o relatare jurnalistică de excepție despre secretele, obsesiile și decepțiile celui de-al 37-lea președinte al SUA, Richard Nixon.

Thrillerul perfect apare anul acesta la Editura Litera, este scris de Alex Michaelides și se numește „The Silent Patient”. Peste 38 de țări deja, printre care și România, vor publica în luna februarie acest thriller psihologic șocant despre actele de violență ale unei femei asupra soțului ei și despre obsesia unui terapeut de a afla cu tot dinadinsul care sunt motivele acesteia.

Alături de Michaelides, îl vom mai citi și pe Adrian McKinty, starul internațional al ficțiunii criminalistice, cu un thriller foarte alert și cu un subiect neașteptat: „The Chain”.

„Outline”, de Rachel Cusk, a fost aleasă de către criticii literari de la New York Times drept una dintre cele 15 cărți remarcabile scrise de femei care modelează felul în care citim și scriem în secolul XXI, și este prima carte din trilogia care mai conține volumele „Transit” și „Kudos” ce vor fi publicate la Litera.

Una dintre cele mai iubite scriitoare ale generației sale, Zadie Smith, intră în portofoliul editurii cu titlul „Swing Time”, povestea a două fete cu destine separate, un roman despre copilărie, prietenie, muzică și identitate.

„The Haunting of Hill House”, de Shirley Jackson, este o operă superlativă de ficțiune horror așa cum Stephen King, Carmen Maria Machado sau Neil Gaiman afirmă. Scrisă în 1959, a fost recent adaptată într-un serial de succes realizat de Netflix.

Autoarea bestsellerurilor „Se numea Sarah” și „Vieți secrete”, revine cu „The Rain Watcher”, o puternică dramă de familie, o poveste plină de secrete prin care Tatiana de Rosnay demostrează încă o dată talentul său extraordinar de povestitor.

„Patria”, de Fernando Aramburu, unul dintre cele mai de succes romane publicate recent în Spania, devenit bestseller global, este o poveste despre familie și prietenie, despre ce înseamnă să trăiești în umbra terorismului și cum țara și cetățenii săi pot ajunge la un consens privind trecutul violent.

Și anul acesta suntem în căutarea fericirii, așadar vă propunem cel puțin două cărți care să ne ajute să o găsim. „Japonisme”, de Erin Niimi Longhurst și „Stumbling on Happiness”, de Daniel Gilbert, două bestselleruri internaționale ce explorează concepte cunoscute și noi, dar mai ales ne ajută să înțelegem cum să le încorporăm cu succes în viața noastră de zi cu zi.

Colecțiile consacrate Clasici Moderni, Clasici Contemporani, Buzz Books sau Blue Moon continuă cu zeci de titluri extraordinare, așadar pasionații de ficțiune vor avea de unde alege.

