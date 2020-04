Managerul Spitalului Judeţean din Oradea a dezvăluit astfel de ce Bihorul este o dovadă de responsabilitate în războiul cu COVID-19, exemplu care poate şi trebuie să fie urmat şi de alte autorităţi din ţară.

„Cele mai mari probleme ni le fac cei care pun în răspândire zvonuri și trebuie să umblăm după zvonuri, în rest, ne facem treaba.

Nu facem ceva deosebit, facem ce trebuie făcut în astfel de situații. Noi ne și mirăm că decizii pe care noi le-am luat acum 2-3 săptămâni abia acum se iau în restul țării.

A fost greu, pentru că au venit cu miile în fiecare noapte și mai erau unii indisciplinați sau interlopi chiar, însă au putut fi triați și organizate convoaie, astfel încât să nu rămână în localitate și să împrăștie virusul.

În trei zile am luat un PCR-Test de la o firmă din Capitală, am avut noroc că cineva a renunțat și l-am achiziționat. Are o linie autonomă cu extractor care permite 40 de probe în 4-5 ore. Ne-am gândit că e nevoie chiar de 70 pe zi și avem în plan să luăm încă unul.

Am avut în stoc mii de combinezoane, sute de mii de măști de protecție și viziere, acum încercăm să continuăm achizițiile.

În maximum trei săptămâni vom achiziționa 70 de tone de echipamente de protecție din producție internă și străinătate. În prezent, niciun cadru medical nu e infectat, situația e sub control”, a declarat Dr. Gheorghe Carp pentru sursa citată.

Mai departe, acesta a precizat cum s-a procedat în Bihor: s-a decis să fie o coordonare integrată, cu un singur coordonator, adică în persoana sa. În continuare, Spitalul Municipal, de 450 de paturi, a fost pus la dispoziția luptei împotriva COVID-19, pacienții fiind mutați în Spitalul Județean.

În prezent, în Spitalul Municipal sunt 40 de pacienți internați la Infecțioase, 23 sunt testaţi pozitiv cu Covid-19 şi doar unul este în stare gravă. Alte două persoane s-au vindecat, iar ceilalţi afectaţi de Covid-19 sunt în stare bună.

La cele două puncte de frontieră, conform reputatului doctor, a contat foarte mult că „prefectul a organizat foarte bine” și „armele” au colaborat la fel. Mai mult, s-au făcut câte 80 de convoaie pe zi, au fost medici care au făcut triajul, s-a făcut trierea corectă chiar la graniță și apoi, cei cu probleme au fost duși în carantină sau izolare, după caz.

