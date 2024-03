Monden Ce a pierdut Marian Vanghelie. Oana Mizil este de nerecunoscut







Oana Mizil (48 de ani) arată din ce în ce mai bine după separarea de Marian Vanghelie. Afacerista a recunoscut că face sport 6 zile pe săptămână, că s-a apucat de pilates și că este foarte atentă la alimentație.

Cum își menține Oana Mizil silueta

„Fac sport de șase ori pe săptămână iar antrenamentul ține câte o oră, o oră și jumătate. Până acum făceam doar de patru ori pe săptămână dar acum fac în fiecare zi cu excepția zilei de duminică. Fac tot felul de antrenamente de la pilates, pentru postura corpului până la cele de kickboxing. Săptămâna trecută am fost în parcul Herăstrău și am alergat de două ori. Nu am slăbit în kilograme, se vede în centimetri plus că mă simt eu foarte bine după ce fac mișcare. Însă, pe lângă mișcare sunt foarte atentă și la alimentație. De exemplu ieri am mâncat creveți cu orez brun plus salată. În rest nimic altceva. Am grijă la ce mănânc”, a spus Oana Mizil pentru Click!

Și fiica ei este disciplinată și face sport

Fosta parteneră a lui Marian Vanghelie a spus că și fiica ei, Maria, este foarte ambițioasă și că face mult sport. Ea a declarat că se înțelege foarte bine cu micuța pentru că este ascultătoare.

„Maria este și ea bine. Merge la școală, învață, face și ea sport. Nu am treabă cu ea, este foarte ordonată și disciplinată cu viața sa. Acum ne pregătim să mergem la munte pentru că pe 2 aprilie o să aibă și ea liber”, a spus fosta parteneră de viață a lui Vanghelie.

Oana Mizil și Marian Vanghelie, o relație tumultoasă

Oana Mizil și Marian Vanghelie s-au separat în urmă cu aproape doi ani. Cei doi nu se află la prima despărțire, dar de data aceasta pare definitivă. În 2015, fostul primar al Sectorului 5 s-ar fi întors la prima lui soție. Însă, chiar dacă au avut o relație de 11 ani cu urcușuri și coborâșuri, în toată această perioadă cât s-au iubit, afacerista și-a susținut necondiționat partenerul de viață și bărbatul cu care are o fetiță.