Un bărbat din Marea Britanie a făcut infarct, după ce a consumat între 8 și 12 energizante zilnic, timp de un an de zile. Copilul său, în vârstă de zece ani, a fost surprins de părinte cu o doză de băutură energizantă în mână. Bărbatul susține, în prezent, că astfel de produse ar trebui să fie interzise minorilor cu vârste sub 16 ani. Bărbatul a suferit o operație de stent la inimă Lee Kamen, un bărbat în vârstă de 49 de ani (la momentul în care a suferit atac de cord – n.r.), din Marea Britanie, a consumat, zilnic, timp de un an de zile, băuturi energizante. El a relatat cum, din cauza faptului că lucra foarte mult, a vrut să-și mențină ridicat nivelul de energie, motiv pentru care obișnuia să bea Red Bull și Monster ca și cum consuma apă.

”În acel moment, consumam între 8 și 12 cutii pe zi, Red Bull și Monster. Obișnuiam să merg la Makro la pub și cumpăram baxul de 24 de cutii și le beam ca pe orice altă băutură.

Lucram mult și beam asta ca să mă mențin. A durat, probabil, aproximativ un an. Într-o zi, m-am prăbușit după ce am suferit un infarct și a trebuit să-mi fie montat un stent”, a declarat bărbatul pentru The Independent.

Lee Kamen a suferit o intervenție chirurgicală pe inimă, în care i-a fost montat un sten.

Băuturile energizante ar trebui interzise minorilor

Consumul zilnic de băuturi energizante a lăsat urme neplăcute în viața bărbatului din Marea Britanie. El a mărturisit că va trebui să ia medicamente toată viața, iar asta din cauza băuturilor pe care le-a consumat.

„Acum trebuie să iau medicamente toată viața, din cauza acelor băuturi periculoase. Când am ajuns în spital după infarct, medicul mi-a spus că băuturile energizante este cauza. Până atunci, nu am avut niciun indiciu că era ceva în neregulă cu băuturile astea”, a mai spus Lee Kamen.

Bărbatul și-a surprins chiar propriul copil, în vârstă de zece ani, cu o doză de băutură energizantă, pe care părintele a turnat-o ”direct pe canalul de scurgere”.

El susține că astfel de produse ar trebui să fie interzise minorilor cu vârste sub 16 ani. Băuturile energizante pot avea între 50-500 mg de cofeină/doză de băutură.

Românii beau tot mai multe energizante

Interesul românilor față de băuturile energizante a crescut în anul 2020. Potrivit unui studiu publicat de Euromonitor, cifrele raportate anul trecut au înregistrat o creștere de 40% față de anul 2015.

“Consumatorii din România caută tot mai mult băuturi energizante, motiv pentru care această piaţă se diversifică şi multe nume noi apar în peisaj”, arată studiul Euromonitor.

“Dat fiind că românii sunt tot mai sofisticaţi în gusturi şi tot mai atenţi la ceea ce consumă, brandurile lansează tot mai multe produse noi, declinări ale articolelor de bază. Spre exemplu, Hell Energy, liderul pieţei de energizante, a lansat două ediţii limitate la final de 2019, una cu aromă de cireşe şi struguri şi o alta cu guava şi yuzu.

Mărcile private devin tot mai vizibile pe această piaţă, lanţurile de retail încercând să capitalizeze potenţialul ne-exploatat al acestei categorii. Ei pariază pe apetitul consumatorilor cu venituri mai mici, mai ales în contextul Covid-19, pandemie care a redus puterea e cumpărare”, au mai transmis reprezentanții Euromonitor.