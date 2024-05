Monden Ce a făcut Răducu Mazăre cât tatăl său a fost după gratii. Investiții într-un domeniu periculos pentru părintele său







Răducu Mazăre nu a stat o secundă de când tatăl său a intrat după gratii. Nu a adoptat stilul de viață extravagant al fostului primar al Constanței, din contră. Acesta a început o afacere în domeniul imobiliar, chiar dacă același domeniu i-a adus tatălui său ani grei de închisoare.

Radu Jr. și-a investit toată energia în acest proiect, drept urmare a ajuns să aibă zeci de oameni în echipă. ”Planurile mele pentru acest an sunt de a ajunge la o echipă de 50 de oameni în cadrul start up-ului meu. Ne dorim să atragem proiecte și din alte piețe. Consider că am o viață calculată și responsabilă.

Mai responsabil decât tatăl său

Nu mă sparg în figuri, nu fac lucruri excentrice. Momentan îmi focusez toată atenția pe acest proiect. Mai am obiective personale de sănătate. Îmi doresc să am un corp mai sănătos, să fac sport constant”, a spus Radu Jr. De altfel, partea cu sportul a moștenit-o de la tatăl său.

Radu Mazăre era cunoscut pentru stilul de viață sportiv și aventuros pe care îl avea. Chiar și în momentul în care a ajuns în Madagascar, Mazăre senior a făcut foarte mult kyte, dar și alte sporturi pe apă. Doar că în cele din urmă, vacanța de acolo s-a terminat după gratii în România.

Așteaptă un frățior

Chiar și așa, acum că a ieșit din închisoare are motive de celebrat cu familia. Mai exact venirea pe lume a unui băiețel, care va fi fratele lui Răducu și fiul său. Practic soția fostului primar al Constanței este însărcinată.

Drept urmare familia Mazăre se va mări spre bucuria tuturor. Fostul primar al Constanței nu poate să sărbătorească în Madagascar pentru că are interdicția de a părăsi țara. Acesta mai este judecat și în alte dosare, de aici și imposibilitatea de a pleca.