Mario Iorgulescu se află internat în prezent la o clinică din Italia, după cum a anunțat tatăl său Gino Iorgulescu, fostul președinte al Federației Române de Fotbal. Acesta a dezvăluit că fiul său ar fi suferit afecţiuni ale lobilor frontali, motiv pentru care, deocamdată, nu poate sta faţă în faţă cu anchetatorii.

Dacă despre groaznicul accident petrecut în zona Chitila, în noaptea de 7 spre 8 septembrie 2019, se știu multe lucruri, despre ce a făcut Mario Iorgulescu inainte de devastatorul impact nu se știa mai nimic. Procurorii, însă, au refăcut filmul acelei seri pe baza mărturiilor unor persoane apropiate, printre care și fosta iubită a lui Mario. Rechizitoriul, publicat de justnews.ro, consemnează ultimele ore de distracție al junelui Iorgulescu.

Petrecerea de la țară

Pe 07.09.2019, Mario Iorgulescu a participat la o petrecere din satul Gulia, comuna Tărtășești, jud. Dâmbovița. El a sosit la petrecere în jurul orei 17:00 – 18:00 la volanul autoturismului Aston Martin, pe care l-a parcat în curtea imobilului. Martorii spun că la petrecere Mario ar fi consumat vin cu apă minerală, dar nimeni nu l-a văzut plecând cu bolidul luxos în jurul orei 00:00 – 01:00.

Fosta iubită a juniorului Iorgulescu, de care s-a despărțit chiar în seara accidentului, a depus mărturie în dosar.

”În data de 07.09.2019, am fost apelată telefonic și întrebată dacă vreau să merg la un grătar la prietenul lui, X , în localitatea Tărtășești, întrucât era ziua tatălui respectivului. I-am spus că voi ajunge mai târziu, ceea ce am și făcut. Am ajuns la petrecere în jurul orei 22:00, fiind însoțită de o prietenă. La petrecere erau prezenți suspectul, familia gazdei și mai mulți prieteni. L-am văzut pe suspect consumând vin, însă acesta nu era în stare de ebrietate pentru că mâncase, iar în acel moment se tăia tortul.

În jurul orei 23:30, am plecat, împreună cu prietena mea, pentru că a doua zi aveam o altă petrecere, de Sfânta Maria. În momentul în care am plecat de la petrecere, suspectul nu intenționa să părăsească petrecerea, chiar voia să rămână să doarmă acolo. L-am pus să-mi promită că nu va pleca de acolo cu mașina, întrucât băuse. Menționez că niciodată nu-l văzusem pe suspect urcându-se băut la volan.

După ce am plecat de la petrecere, am vorbit cu suspectul la telefon care mi-a spus că juca poker (mi-a trimis și o fotografie cu masa de poker). După discuția telefonică, m-am culcat, fiind însă trezită în jurul orei 02:50 de un telefon primit de la suspect. Acesta din urmă era foarte nervos și mi-a spus că vine în București și îmi va povesti mai multe când va ajunge. M-a întrebat dacă poate rămâne la mine în acea noapte. Am fost de acord și i-am trimis „share location”, realizând însă că suspectul plecase cu autoturismul. Am adormit din nou, dar dimineață, în jurul orei 10:00, am constatat că aveam două-trei apeluri pierdute de la suspect, apeluri date în jurul orei 02:58”, a declarat fosta prietenă.

Povestea avea să fie continuată de anchetatori, pe baza declarațiilor altor martori…

