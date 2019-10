Din nefericire, căsnicia acestora nu a durat mult şi au divorţat în urmă cu doi ani. Cu toate acestea, Irina Rimes şi Andi Bănică au rămas în relaţii bune şi încă colaborează în plan profesional. Cei doi lucrează la aceeaşi casă de discuri, informează verdict.ro.

„Ne știm de 6 ani și pentru noi lucrurile sunt ușoare, suntem altfel unul fată de celălalt. La sfârșit ies lucruri frumoase. Suntem mai mult decât simpli prieteni. Ne știm toate plusurile. Vrem să fim unul mai bun decât celălalt. Pe Irina o fac fericită lucrurile frumoase și dragostea. Tot ce știu să fac e datorită faptului că am cunoscut-o pe Irina. Au fost și perioade dificile în viețile noastre. O iubesc din tot sufletul”, a spus Andi Bănică, fostul soț al Irinei Rimes într-un interviu.

Andi Bănică ar fi înşelat-o pe Irina Rimes cu o contabilă, potrivit Antena Stars, pe care a lăsat-o însărcinată de două ori.

Irina Rimes a fost înşelată, dar şi despre ea s-a spus că ar fi avut un iubit, un solist din Moldova. În puţinele interviuri pe care le-a acordat, artista vorbeşte şi acum despre Andi ca fiind marea sa iubire.

Irina Rimes și Andi Bănică au devenit cunoscuți prima dată în Republica Moldova, după ce au participat la un concurs de talente. După câțiva ani au decis, să se mute în București pentru a face muzică, pasiunea lor principală.

„Prima mea dragoste a fost și cea mai importantă. Am mai ieșit, dar nu am avut multe relații. Eu am scris când eram mică și am început să scriu când eram în eram în România. Eu și Andi, el a fost cel pe care l-am iubit mult. Cu care m-am și căsătorit la vârsta de 22 de ani. Atunci era totul foarte clar. Mi-a fost foarte greu să mă acomodez în București. Între mine și Andi nu știu ce nu a mai mers. Uneori te îndrăgostești de un om rău și îți place. Îmi lipsesc lucrurile bărbătești din viața mea”, a declarat Irina Rimes.

