Radu Popa susține că o singură cursă charter a ajuns în insula Creta, din România, în aceste zile, cea cu care a zburat și el, iar toți pasagerii au declarați negativ la testele obligatorii pentru depistarea noului coronavirus, făcute de autoritățile grecești.

„Eu sunt în Creta și ieri am citit în presa românească despre o româncă diagonisticată pozitiv Covid la testul pe care grecii îl fac obligatoriu tuturor turistilor care le intră în țară. Conform comunicatului MAE românca ar fi intrat în Creta pe 2 iulie cu un zbor charter. Doar că în Creta singurele companii care zboră sunt Ryan Air și Aegean, iar singurul zbor charter a fost pe 1 iulie, acela în care am fost și eu. La intrarea în aeroport, am fost testați toți și nici unul dintre noi nu a fost declarat pozitiv”, a arătat Radu Popa în postarea de pe pagina personală de Facebook.

În acest context, potrivit spuselor sale, prin comunicatul Ministerului Afacerilor Externe, care susține oficial că un turist român, aflat în Creta, este bolnav de COVIDS-19, Guvernul Orban prezintă România drept o țară nefrecventabilă, care exportă periculosul virus.

„Ieri a apărut comunicatul MAE și nu pot să nu mă întreb de ce guvernul Orban vrea să devenim o țară de nefrecventabili, de ce Europa trebuie să știe dintr-un comunicat oficial că exportăm viruși și de ce poporul meu tace impardonabil când oficialii români au rămas atât de mult datori adevărului?”, a continuat el, în postarea sa.

Ministerul Afacerilor Externe a informat într-un comunicat oficial că un cetățean român, confirmat cu noul coronavirus în Grecia, a sosit în Creta la data de 1 iulie (nu pe 2 iulie, cum a fost comunicat inițial), cu o cursă charter directă pe ruta Bucureşti – Heraklion.

„…conform informaţiilor transmise de autorităţile elene, cetăţeanul român a fost deja transferat în unitatea hotelieră special destinată în care îşi va efectua carantina împreună cu un membru al familiei. Starea persoanei infectate este bună, aceasta beneficiind de monitorizare medicală”, a arătat MAE.

Reprezentanţii Ambasadei României la Atena au precizat că sunt pregătiţi să acorde asistenţă consulară, dacă situaţia o va impune, conform competenţelor legale şi cu stricta respectare a măsurilor adoptate de autorităţile statului elen, în contextul pandemiei de COVID-19.