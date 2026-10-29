Justitie

Cazul „Fata din valiză". Vlad Bălțăteanu a avut discernământ la data comiterii faptelor

Cazul „Fata din valiză". Vlad Bălțăteanu a avut discernământ la data comiterii faptelorVlad Bălțăteanu. sursa foto: Poliția Română
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Din cuprinsul articolului

Raportul de expertiză psihiatrică medico-legală nr.2045/AI-P482/2026 a evidențiat, conform concluziilor transmise avocatului Adrian Cuculis, faptul că Vlad Bălțăteanu, presupusul ucigaș al Valentinei, a avut, la data comiterii faptei dar și la momentul examinării, diagnosticul de tulburare de personalitate tip emoțional instabil.

Anticiparea consecințelor grave

"Inculpatul a avut capacitatea psihică de a anticipa critic conținutul și consecințele social negative ale faptelor pentru care este cercetat (discernământ păstrat). Nu se recomandă aplicarea măsurilor de siguranță medicală".

Până la data de 4 noiembrie 2026, părțile implicate în cauză pot formula obiecțiuni cu privire a concuziile acestui  rapirtul de expertiză medico-legală.

Vlad nu are avocat ales, niciunul nu a vrut să îl reprezinte

La această oră, ancheta uciderii Valentinei Tănăsie nu a fost finalizată. Vlad Bălțăteanu este acuzat de omor calificat în legătură cu uciderea iubitei sale în vârstă de 28 de ani, al cărei trup a fost găsit într-o valiză în râul Olt, în județul Vâlcea. La cercetarea la fața locului, criminaliștii au descoperit urme de sânge pe pat și în baie, dar și în mașina abandonată ulterior de presupusul asasin.

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După comiterea faptei, Bălțățeanu a fugit în Elveția, s-a predat autorităților de acolo și a fost adus în România pe 6 octombrie 2026. Prietenul lui, care îl ajutase să fugă, a declarat autorităților că nu a știut nimic despre moartea Valentinei atunci când Vlad i-a solicitat ajutorul pentru a-l duce cu mașina de la Sibiu în Ungaria.

Abominabila crima a avut loc la sfârșitul lunii septembrie a acestui an. După ce a aruncat trupul neînsuflețit al Valentinei înghesuit într-o valiză, în râul Olt, Vlad a fugit din țară și a fost capturat abia după o săptămână. Încă de la extrădarea în România, acesta refuză să colaboreze cu procurorii. El s-a prevalat de dreptul la tăcere și a spus că va da declarație doar în prezența unui avocat ales de el. Numai că, până acum, niciunul dintre avocații contactați nu a vrut să îi preia cazul. În urmă cu trei zile, magistrații Tribunalului Vâlcea au decis prelungirea arestului preventiv. Familia Valentinei s-a constituit parte vătămată în dosar.

Cum a decurs audierea mamei și a unchiului lui Vlad

În acest dosar a fost audiată mama lui Vlad. Crima a fost săvârșită la domiciliul acestuia, iar mama sa locuiește în aceeași  gospodărie din Tomșani, județul Vâlcea, unde fiul lui stătea împreună cu Valentina până la data uciderii acesteia. 

Anchetatorii au întâmpinat dificultăți la această audiere, pentru că mama lui Vlad suferă de o afecțiune care i-a împiedicat pe procurori să obțină o relatare clară sau coerentă a evenimentelor din noaptea în care a avut loc tragedia.

În dosar a mai fost audiat și unchiul lui Vlad, care se afla în casă în noaptea în care Valentina a fost ucisă. Acesta a negat inițial că ar fi fost de față în momentul crimei, declarând că a fost la muncă, la cules de porumb și mere. Apoi, pus în dificultate cu privire la prezența sa în casă a răspuns simplu: „Nu știu”. Unchiul lui Vlad a spus anchetatorilor că sora sa (mama lui Vlad) ar putea să ofere mai multe detalii despre cele întâmplate în acea seară. În media s-a vehiculat că familia ar fi încercat să influențeze mărturiile sau că unchiul ar fi fost constrâns să nu spună tot ce știe despre modul în care a fost ucisă Valentina. Pe de altă parte, ancheatorii așteaptă și acum raportul medico-legal detaliat cu rezultatele de la laboratorul de toxicologie.

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