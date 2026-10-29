Raportul de expertiză psihiatrică medico-legală nr.2045/AI-P482/2026 a evidențiat, conform concluziilor transmise avocatului Adrian Cuculis, faptul că Vlad Bălțăteanu, presupusul ucigaș al Valentinei, a avut, la data comiterii faptei dar și la momentul examinării, diagnosticul de tulburare de personalitate tip emoțional instabil.

"Inculpatul a avut capacitatea psihică de a anticipa critic conținutul și consecințele social negative ale faptelor pentru care este cercetat (discernământ păstrat). Nu se recomandă aplicarea măsurilor de siguranță medicală".

Până la data de 4 noiembrie 2026, părțile implicate în cauză pot formula obiecțiuni cu privire a concuziile acestui rapirtul de expertiză medico-legală.

La această oră, ancheta uciderii Valentinei Tănăsie nu a fost finalizată. Vlad Bălțăteanu este acuzat de omor calificat în legătură cu uciderea iubitei sale în vârstă de 28 de ani, al cărei trup a fost găsit într-o valiză în râul Olt, în județul Vâlcea. La cercetarea la fața locului, criminaliștii au descoperit urme de sânge pe pat și în baie, dar și în mașina abandonată ulterior de presupusul asasin.

După comiterea faptei, Bălțățeanu a fugit în Elveția, s-a predat autorităților de acolo și a fost adus în România pe 6 octombrie 2026. Prietenul lui, care îl ajutase să fugă, a declarat autorităților că nu a știut nimic despre moartea Valentinei atunci când Vlad i-a solicitat ajutorul pentru a-l duce cu mașina de la Sibiu în Ungaria.

Abominabila crima a avut loc la sfârșitul lunii septembrie a acestui an. După ce a aruncat trupul neînsuflețit al Valentinei înghesuit într-o valiză, în râul Olt, Vlad a fugit din țară și a fost capturat abia după o săptămână. Încă de la extrădarea în România, acesta refuză să colaboreze cu procurorii. El s-a prevalat de dreptul la tăcere și a spus că va da declarație doar în prezența unui avocat ales de el. Numai că, până acum, niciunul dintre avocații contactați nu a vrut să îi preia cazul. În urmă cu trei zile, magistrații Tribunalului Vâlcea au decis prelungirea arestului preventiv. Familia Valentinei s-a constituit parte vătămată în dosar.

În acest dosar a fost audiată mama lui Vlad. Crima a fost săvârșită la domiciliul acestuia, iar mama sa locuiește în aceeași gospodărie din Tomșani, județul Vâlcea, unde fiul lui stătea împreună cu Valentina până la data uciderii acesteia.