PANA LA CAPAT! Continui DEZVĂLUIRILE din ancheta noastră, echipa mea a făcut rost de documente, de mărturii ale victimelor, înregistrate, ca sa fie foarte clar, de expertizele unor specialiști, comentează pe Facebook Alexandru Cumpănașu.

Analiza profilului lui Dincă: Din spusele unor CRIMINOLOGI ITALIENI și FRANCEZI, profilul lui DINCĂ (au analizat atitudinea sa din momentul reținerii si al reconstituirilor) NU ÎNTRUNEȘTE ELEMENTELE UNUI CRIMINAL în serie. Atitudinea lui DINCĂ este mult prea DEGAJATĂ, în ciuda presiunii uriașe pe care presa din România, a exercitat-o asupra acestui caz. Faptul că DINCĂ și-a recunoscut fapte (ale căror elemente clare, nu le poate dovedi cu exactitate, dovadă stând chiar reconstituirile) prezumă faptul că DINCĂ înțelege adevărata miză a ororii. Mai exact, RĂZBUNAREA rețelelor italiene, în special a celor albaneze, este cunoscută de BRIGADA SPECIALĂ din peninsulă. Să nu uităm că în momentul reținerii sale, a urmat revenirea în țară a soției lui Dincă, lucru extrem de important pentru cei care cunosc practicile de intimidare și suprimare de o violență rar întâlnită a rețelelor, care se simt amenințate de posibilele declarații ale celor care sunt prinși, adică Dincă. Tactica lui Dincă, de a recunoaște omorurile (până acum nedovedite) și atitudinea sa contradictorie, incoerentă, poate fi cauzată de dorința de A-ȘI PROTEJA FAMILIA, sau pe MEMBRII REȚELEI cu care colabora, de FRICA represaliilor? Este o pistă pe care, echipa mea de investigatori nu o exclude. Ba dimpotrivă, urmează să o valorifice.

Modul în care se făcea „aprovizionarea” cu cafea proaspătă (fete noi, răpite, sechestrate, sau păcălite să se prostitueze) este deja cunoscut. Cel mai greu, era ca acestea să ajungă in Italia fără să-și alerteze familiile sau cunoscuții. De aceea, erau în permanență însoțite de membrii ai rețelei, care le DROGAU pe timpul transportului, pentru a fi siguri că nu vor exista reacții din partea acestora, care ar fi putut periclita întreaga operațiune.

Cea mai sigură, dar mai riscantă, metodă folosită de rețele era RĂPIREA. Aceasta implică o logistică suplimentară, adică planuri bine puse la punct, mijloace de transport rapide, locații sigure de tranzit și adăpost, COMPLICI în SISTEMUL de pază al FRONTIERELOR, în POLIȚIE și in echipele mobile ale CARABINIERILOR.

RĂPIREA, însă, excludea posibilitatea lăsării „la liber” a victimelor. Fetele odată răpite, erau livrate la „COMANDĂ” unor clienți care dețineau atributele necesare, banii și reședințe din care victimele să nu poată ieși la „vedere”. De obicei, fetele răpite erau vândute unor intermediari cu conexiuni în FILIERA ARABĂ, care le „comercializau” mai departe unor potenți (foarte bogați) clienți arabi , din „haremurile” cărora nu puteau ieși niciodată. Pe harta europeană a traficului de carne vie, BARI este tocmai „POARTA DE TRAFIC” spre rețeaua arabă și cea de pe Riviera Franceză.

Informații certe, scot la iveală existența răpirilor la comandă. Adică victimele trebuiau să fie „fragede” să aibă vârste până în cel mult 19 ani, să arate bine pentru vârsta lor. Iar dacă erau și virgine, valoarea pe piață creștea exponențial.

După răpire, familiile victimelor erau liniștite prin mesaje false, transmise de pe telefoanele mobile ale fetelor, iar povestea inventată era, în majoritatea cazurilor, fie o legătură amoroasă cu un bărbat din străinătate, fie o plecare intempestivă pentru un job bine plătit în Vest. Chiar dacă metoda nu funcționa în majoritatea cazurilor, iar familiile depuneau plângeri pentru dispariție, modul de organizare, complicitatea, ierarhia și practicile rețelelor, făceau aproape imposibilă reușita unei eventuale anchete.

Un exemplu de „ștergere” a urmelor este următorul: Un român membru al rețelei controlate de B.G , pe numele său B.M. a INCENDIAT, pentru intimidare, un autoturism, proprietatea cetățeanului italian GROSSI GABRIELE. Acesta se îndrăgostise de o tânără româncă, C.O, forțată să se prostitueze, pe numele căreia a fost cumpărat un apartament folosit de rețea din strada Fontanile Arenato, locație unde a și descins Echipa Mobilă a Poliției Italiene. GROSSI a încercat să o scoată pe româncă din rețea, ascunzând-o în locuința părinților săi din strada Bartolomeo Dusi 18. Italianul a plătit o RĂSCUMPĂRARE de 60.000.000£ lire pentru LIBERTATEA VICTIMEI, dar din cauza unor neînțelegeri ulterioare, REȚEAUA i-a incendiat autoturismul, ca pedeapsă. Iar victima a fost relocată cu forța.

Toată această poveste pare desprinsă din filmele cu mafioți, mai rău decât Godfather, sau Taken. Însă investigatorii mei, pe lângă mărturii, au reușit să descopere și documentele din care ies la iveală amănunte teribile.

Pentru a fi eliminate toate suspiciunile și pentru a se mima legalitatea, TOATE fetele răpite și obligate să se prostitueze AU FOST CĂSĂTORITE, în mod FICTIV, cu cetățeni italieni, în scopul obținerii permiselor de ședere pentru coeziune familială. Acest tertip este folosit de „filiera italiană” încă din anii 2001-2002, când Romania nu aderase la UE. Astfel, se evita expulzarea de pe teritoriul național italian ca urmare a raidurilor, raziilor, „patrulelor de control”. Rețeaua a identificat BOSCHETARI si TOXICOMANI, care au acceptat să se căsătorească doar scriptic cu româncele forțate să se prostitueze.

Au reușit vreodată victimele să ia legătura cu familiile lor? Româncele răpite și forțate să se prostitueze erau amenințate ca dacă încearcă să scape, vor urma REPRESALII ASUPRA FAMILIILOR lor rămase în țară. Cu toate acestea, REȚEAUA FILEAZĂ în mod constant familiile victimelor lor, pentru a se asigura ca lucrurile nu scapă de sub control. Un astfel de caz este cel al româncei D. R. Ștefania care a reușit să își vadă familia. Aceasta a călătorit la Vaslui, unde se afla mama sa, FATA FIIND ÎNSOȚITĂ DE UN CĂLĂU AL REȚELEI. Întâlnirea a fost scurtă și a avut ca mobil liniștirea mamei care intenționa sa depună plângere. Pe toată durată întâlnirii, călăul a fost de față, ÎNARMAT.

Frontierele se tranzitează ușor pentru cărăușii care transportă fete răpite. Mărturiile unor victime, dovedesc faptul ca la VAMA AUSTRIACĂ, există personal de graniță care CUNOAȘTE AUTOVEHICULELE REȚELEI și NU LE CONTROLEAZĂ, chiar dacă acestea sunt date în consemn/urmărire de autorități. TAXA PLĂTITĂ PENTRU TRANZITAREA în siguranță variind între 800 – 1500€ !

În live-urile viitoare, voi prezenta date clare, despre modul în care rețelele au scăpat de cadavrele victimelor decedate (ca urmare a torturii si/sau a supradozei de droguri administrate fetelor răpite). Și nu in ultimul rând, vom urmări rețeaua de trafic de persoane ÎN TOATĂ EUROPA.

Inclusiv în marinele de lux de pe Riviera Franceză, unde fetele răpite la comanda sunt pregătite pentru „filiera arabă”, își încheie comentariul Alexandru Cumpănașu pe pagina sa de Facebook.

Te-ar putea interesa și: