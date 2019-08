Echipajul de intervenție a ajuns repede la locația unde a fost solicitat, dar s-a speriat de cei trei pechinezi și a rămas, minute bune, în fața porții. Minute vitale dealtfel.

Bărbatul în vârstă de 72 de ani acuza stări de rău și a sunat la serviciul de urgență 112.

Cazul a avut loc în urmă cu o lună, dar de abia acum a fost făcut cunoscut presei, după ce persoanele care s-au aflat atunci pe Ambulanță au făcut obiectul unei anchete, desfășurată însă cu discreție.

Chiar dacă a fost vorba de la bun început despre o urgență medicală, bărbatul având insuficiență respiratorie, și cu toate că medicii au ajuns în trei minute la locuința acestuia, lătratul câinilor i-a speriat suficient de tare pe doctori, așa că au așteptat în fața porții, timp în care pacientul pentru care s-au deplasat acolo murise pe hol,

Medicilor le-a fost teamă să nu fie mușcați de pechinezi, iar coordonatorul echipajului, Mohamad Awwad, a solicitat sprijinul jandarmilor când a văzut animalele. „Erau trei câini în curte, noi nu aveam de unde şti ce este mai încolo. Au fost situaţii când membri ai echipajului au fost muşcaţi de câinii pacienţilor. Siguranţa salvatorilor trebuie să primeze, de aceea am solicitat sprijinul jandarmilor. A durat câteva minute până au venit şi ei. Cred că în jur de 10 minute. Când am tăbărât toţi în curte, câinii au fugit”, a declarat medicul.

„În momentul în care am intrat în locuinţă pacientul a fost abordat ca un pacient aflat în stop cardio respirator şi nu existau indicaţii de resuscitare. Când am pus monitorul şi am constatat că nu există activitate cardiacă, e linie dreaptă, nu ai ce resuscitare să mai faci. Ar însemna să faci o profanare de cadavre”, a mai spus Awwad, scrie vremeanoua.ro

