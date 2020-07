Se întâmpla în urmă cu doi ani, la începutul lunii noiembrie. Actorul era la Craiova, pentru un spectacol, la al cărui final suferea un infarct miocardic.

Într-un interviu pentru revista VIVA!, Florin Busuioc a rememorat marea cumpănă din viaţa lui, despre care, culmea, fusese avertizat de o tânără din Buftea.

Premoniţia sumbră era atât de exactă încât celebrul prezentator al rubricii Meteo de la Pro Tv aflase că exact la 56 de ani va fi lovit de ceva crunt.

„Reporter: Acum doi ani, ați trecut trecut pe lângă moarte, deși, cumva, era previzibil, în condițiile în care fumați și dormeați trei ore pe noapte.

Ați crezut, așa cum facem toți, că «asta nu mi se poate întâmpla mie»?

Florin Busuioc: Știi cum e omul. Într-adevăr, probabil, avem chestia asta cu: «nu mi se întâmplă mie», «las-o că trece!», «nu are ce să mi se întâmple»…

Dar uite că se întâmplă. Așa e povestea, n-ai ce să-i faci…

Care a fost primul dumneavoastră gând când v-ați trezit la Terapie Intensivă?

«Ce caut eu aici?!» Nu înțelegeam nimic. Mie mi s-a șters complet din minte ziua respectivă, de dimineță până seara.

Era soția mea acolo când m-am trezit și mi-a explicat (n.r. că suferise un infarct la finalul spectacolului de la Craiova).

Știu că v-a ghicit în palmă o tânără din Buftea, care v-a spus că, la 56 de ani, veți avea o cumpănă.

Bănuiesc că, la vremea respectivă, nu ați dat atenție, dar cum ați privi acum un astfel de avertisment?

Când fata respectivă mi-a prezis această treabă, nu e că nu am luat-o în seamă, dar am uitat.

În perioada aceea, aveam cumva încredere în ce spune ea, pentru că se mai adeveriseră multe alte asemenea întâmplări.

M-am gândit că poate așa o fi, dar, îți dai seama, a fost în urmă cu 20 de ani, nu aveam cum să fiu atât de ancorat în treaba asta.

Nu i-am dat prea mare atenție, am trecut peste și am uitat. După care, iată, întâmplarea face că mi-am amintit imediat că ea mi-a spus treaba asta.

Cum e pentru un fumător inveterat să renunțe la viciu, dar mai ales pentru un om extrem de activ să o lase mai moale din toate punctele de vedere?

Pentru un fumător să renunțe la viciu este minunat! Eu personal n-am avut niciun fel de apăsare, n-am avut niciun fel de problemă, m-am lăsat imediat de fumat.

S-o lași mai moale cu restul, hai să zicem că nu e chiar plăcut, dar e necesar. Oricum, era multă agitație, era complicată viața respectivă și normal că a trebuit s-o las mai moale și am lăsat-o”, a declarat Florin Busuioc în interviul pentru revista VIVA!.