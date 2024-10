International Caz înfiorător în Marea Britanie. O femeie și-a ucis părinții și a păstrat cadavrele ascunse după pat







O britanică și-a omorât părinții și a ales să trăiască în casă cu ambele cadavre. Femeia le spunea vecinilor că victimele s-au mutat în altă zonă din Marea Britanie și a reușit să îi păcălească timp de patru ani.

Dublă crimă în Marea Britanie. A ascuns cadavrele în propria locuință

Recent, femeia din Marea Britanie a fost condamnată la închisoare pe viață pentru dubla crimă. Virginia McCullough, în vârstă de 36 de ani, şi-a omorât tatăl prin otrăvire.

În vârstă de 70 de ani, victima a fost obligată să ingereze anumite medicamente zdrobite de fiica lui. În următoarea zi după decesul tatălui ei, britanica și-a înjunghiat mama în zona pieptului.

A improvizat un mormânt pentru tatăl ei

Femeia din Chelmsford a comis dubla crimă în anul 2019, iar cadavrele victimelor au fost descoperite după patru ani. Medicul de familie al cuplului a constatat că aceștia nu mai veneau la programări și s-a adresat autorităților.

Virginia McCullough a îngropat o parte dintre rămășițele tatălui ei și le-a spus vecinilor că ambii părinți s-au mutat de la adresa respectivă.

Condamnată pentru dublă crimă

După sesizarea făcută de medicul victimeleo, polițiștii au descins în locuința femeii. Aceasta a fost imobilizată în holul casei și nu a opus rezistență. Mai mult, ea și-a recunoscut faptele și le-a povestit anchetatorilor cu lux de amănunte unde sunt cadavrele.

„Corpul tatălui meu este acolo”, le-a spus anchetatorilor.

Calmă, aceasta le-a mărturisit că a ascuns trupul neînsuflețit al mamei ei după un pat situat la etajul casei.

„E un pic mai complicat... la etaj sunt cinci dulapuri, este în spatele patului din spate, lângă chiuvetă. Este al doilea. Ştiam că acest lucru se va întâmpla în cele din urmă. Se cuvine să-mi ispăşesc pedeapsa. Fruntea sus, cel puţin aţi prins personajul rău”, a spus ea în fața anchetatorilor, arată The Guardian.

În plus, femeia le-a arătat oamenilor legii și arma crimei.

„Este în mijloc, sub scări, are încă sânge pe el, este ruginit, dar are încă urme de sânge pe el”, a adăugat aceasta.

Autoarea dublei crime a fost condamnată pe viață.