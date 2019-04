Căutătorii de droguri. Unii spun că anunță poliția, alții că „vânează” coletele

Litoralul românesc se confruntă cu un fenomen nemaiîntâlnit vreodată în istorie. De la Olimp la Vadu, valurile aduc la mal pachete cu droguri. Doi tineri care se plimbau pe plajă au găsit un kilogram de cocaină printre scoici, iar o bătrână ne-a declarat că a văzut un grup de tineri care căutau coletele aduse la mal de fluxul apei.





O simplă plimbare pe litoralul Mării Negre poate deveni o aventură periculoasă pentru localnici. Vorba unor martori: nu mai poți face jogging că riști să te împiedici de un pachet de droguri. De câteva zile încoace, de-a lungul litoralului românesc apar zeci de pachete de cocaină. Oamenii reacționează diferit: unii spun că anunță Poliția, alții le vânează.

Alertă maximă: plaje invadate de stupefiante

Aproape 140 de kilograme de cocaină, în pachete sigilate, au fost găsite în weekend pe plajele de pe litoralul românesc, provenind, cel mai probabil, din lotul de peste o tonă de droguri găsit în urmă cu două săptămâni în Delta Dunării, la Sfântu Gheorghe. Sute de polițiști și jandarmi caută pe cei 90 de kilometri ai litoralului, pe plajă, în apă și în aer pachetele cu drogul periculos care continuă să apară, aduse de valuri, la țărm.

Prezența drogurilor, semnalată de localnici

O asemenea captură uriașă de droguri ar fi fost trecută, în mod normal, sub tăcere până când anchetatorii antidrog i-ar fi dat de capăt, însă nici ei nu au luat în calcul invadarea litoralului cu pachetele de stupefiante periculoase. Deși autoritățile sunt în alertă maximă, 300 de polițiști și jandarmi, 60 de autoturisme, 14 nave și 2 elicoptere fiind folosite pentru a supraveghea o fâșie de 90 de kilometri, pentru a descoperi și alte droguri aduse de valuri, se mizează în mare parte și pe ajutorul localnicilor. Iar apelul poliției la cooperarea cetățenilor care găsesc, eventual, drogurile, pare să fi avut succes. Oamenii au sunat la 112 și au dat alarma. Doi tineri, angajați la o cherhana de pe plaja Agigea, au alertat, sâmbătă seara, poliția. Au găsit, ascuns între algele de pe țărm, un pachet.

„Mergeam întâmplător pe plajă, vorbisem cu domnii polițiști de dimineață că au apărut droguri. Am mers, vorbind la telefon, așa, și am văzut pachetul și am sunat la poliție. Au venit domnii, le-au făcut poze. Era un pachet cam la un kilogram, cred. Și era printre alege. Nu știu dacă și când mai apar. Depinde de curenți. Când bate sudul, aduce totul spre mal. M-am prins imediat ce era, că mi-au zis polițiștii, de dimineață. Mi-au arătat și poze atunci”, povestește Ionuț. Iar colegul lui, Georgian, recunoaște că s-a speriat puțin. „Ne-am panicat, desigur. Vă dați seama, pentru prima dată să vezi așa ceva. Deși polițiștii ne avertizaseră de dimineață că se putea întâmpla să găsim și chiar așa a fost. Am sunat direct la 112, am dat anunțul”, spune tânărul.

„Sunt tineri interesați să găsească drogurile”

Imediat ce găsirea unui pachet suspect pe nisip este semnalată, plaja se umple cu polițiști. Un localnic, ieșit la plimbare cu câinele pe plaja din nordul Constanței, în zona blocurilor Spectrum, a anunțat autoritătile, ieri dimineață, când a văzut un pachet. Avea logoul unei cunoscute mărci de tutun de lux și dimensiunea a patru pachete de țigarete, puse unul lânga altul. Criminaliștii l-au măsurat, fotografiat, sigilat și etichetat drept corp delict. Oamenii din cartier sunt la curent cu ce se întâmplă. „Am auzit că, curentul o să aducă niște colete cu droguri la mal. Că a existat o ambarcațiune care s-a răsturnat, cu 800 de kilograme. Plus cele de acum două săptămâni din Deltă. Nu știu ce să cred că apar, așa, pe tot litoralul. Poate s-au înmulțit traficanții aceștia de droguri”, comentează o doamnă cu cățelul. Dacă ea ar găsi un pachet cu droguri „normal că aș suna la 112 și s-ar face adunarea, dar sunt convinsă că nu toată lumea va returna aceste pachete dacă le va găsi. Am și văzut un grup de tineri, puțin mai în față, care, efectiv, erau interesați să găsească așa ceva. Din păcate”.

