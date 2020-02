”Odată cu stabilirea datei începerii campaniei electorale, vă rog să luaţi act şi de cererea de suspendare pentru acest motiv”, scrie Horia Constantinescu în scrisoarea adresată preşedintelui ANPC. El a declarat că și-a cerut suspendarea din funcția de comisar șef al OPC Constanța ”pentru a nu fi acuzat că mă folosesc de instituție și de banul public în acest demers”. Constantinescu se pregătește deja de campania electorală, urmând să invite presa la lansarea sediului de campanie din Constanța.

Horia Constantinescu este incă membru al PSD, iar filiala locală are, cel puțin la această oră, un candidat declarat în persoana actualului primar Decebal Făgădău. ”Da, am purtat discuția cu partidul și am anunțat că voi candida, indiferent de decizia organizației. Nu cred că trebuia să cer voie. Suntem maturi, unii chiar bărbați, iar purtarea unui dialog ajută la o comunicare mai bună. Chiar dacă părăsești o încăpere nu trebuie să trântești ușa. Cel mai bun să câștige”, spune, el, răspicat.

Nu pare să aibă rețineri în a-și căuta susținere la alte partide. ”Am purtat discuții cu mai multe formațiuni politice, deoarece cred cu convingere că acestui consiliu ii trebuie și o echipa nouă de consilieri”, a adăugat Horia Constantinescu, precizând că în jurul datei de 5 martie va fi suspendat din funcție (de comisar ANPC). ”Voi putea continua astfel parcursul în vederea luptei electorale ce va urma. O perioada voi fi primar”, a anunțat ”Cattani de pe litoral”.

