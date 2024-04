Monden Catinca Roman, probleme cu banii. N-a primit nicio moștenire







Catinca Roman a declarat că a avut mari probleme cu banii și că nu a primit o moștenire de la mama sa, Mioara Roman. Ea a spus că nici Petre Roman nu s-a oferit să o ajute cu bani și că singurul bun primit a fost un apartament de la tatăl ei, Iosif Zilahy, fost antrenor al echipei naționale feminine de scrimă.

Catinca Roman n-a primit moștenire

„Ce avere am? N-am, am un apartament, atât, lăsat de tata. E greșit, din punctul ăsta de vedere nu am primit o educație realistă, am fost îndoctrinate cu ideea că trebuie să muncești foarte mult, să meriți, banii nu contează, e greșit. Banii contează, nu trebuie să fii dependent de ei, dar contează să ai un plan financiar.

Chiar și când ai bani din familie, tot trebuie să faci un plan, pentru că banii se cheltuie. Ăsta e unul dintre lucrurile pe care le-aș schimba, e important să înveți copiii de mici importanța banului, valoarea lui și cumva, în ciuda faptului că toată lumea e cu părul creț pe temele astea, e firesc ce se întâmplă la noi.”, a declarat Catinca Roman, potrivit Libertatea.

A avut mari probleme cu banii

Sora Oanei Roman a spus că a avut multe momente în care n-a avut bani, chiar dacă a trăit într-o familie cunoscută și potentă financiar. Fiica Mioarei Roman a declarat că norocul ei a fost că nu a pus mare preț pe lux.

Catinca Roman n-a pus preț pe lux

„Peste tot au fost perioade de genul în care conta să arăți, ce arăți, nu ce ești. E frustrant mai ales pentru generațiile noastre. Deci avere nu am, norocul meu este că eu chiar structural nu pun atât de mare preț pe lux, deși au fost perioade în care am trăit în lux, am văzut ce înseamnă banul adevărat făcut din familie. Mie banii nu mi-au venit ușor niciodată, nu știu de ce, am avut perioade în care am fost foarte rău cu banii.”, a continuat ea.

Catinca a mai spus că Petre Roman a făcut mari diferențe între ea și Oana Roman și că a suferit mult din cauza asta.